Torbalı'da atık geri kazanım tesisi tepkisi

İZMİR'in Torbalı ilçesinde özel iki şirketin ortaklığı ile kurulmak istenen atık geri kazanımı, akü ve pil ara depolama tesisi, tarımsal faaliyetler için ciddi bir tehlike oluşturacağı gerekçesiyle tepkilere neden oldu. Torbalı Belediye Başkanı AK Parti'li Adnan Yaşar Görmez, söz konusu tesise ruhsat verilmemesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunurken, Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin de karşı çıktı.

Sarmet San Plastik Metal İnşaat Kağıt Sanayi ve Limited Şirketi ile Gemi Grup İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş ortalığı ticari işletmesi, Torbalı'nın Yazıbaşı Mahallesi'nde, 393 bin liralık yatırım yaparak, yıllık 30 bin ton atık elektrikli ve elektronik eşya, 25 bin ton hurda metal ve ömrü tamamlanmış araç (ÖTA) işleme 5 bin ton tehlikeli atık, 20 bin ton tehlikesiz geri atık kazanımı, 30 bin ton tehlikesiz atık toplama ve ayırma ve 20 bin ton ömürünü tamamlamış lastik (ÖTL) depolama ve 2 bin 500 ton akü ve pil ara depolama tesisi projesi için bir süre önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ruhsat talebinde bulundu. Ancak, kurulmak istenen tesis, ilçedeki tarımsal faaliyetler için ciddi bir tehlike oluşturacağı gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

Söz konusu geri dönüşüm tesisine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ruhsat vermemesi gerektiğini savunan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, yaptığı yazılı açıklamada, "Torbalı, tarım ve sanayinin bir arada disipline edildiği, toprağın, havanın, suyun korunmaya çalışıldığı bir ilçe. Bu verimli toprakları kentleşme ve sanayileşme baskısından korumaya büyük önem veriyoruz. Daha önce Torbalı'nın yanı başında bir kurşun fabrikasına maalesef ruhsat verilmiş ve bu ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Benzer durumda, sorunlu olan 3-4 tesis daha var. Bunlara yenilerinin eklenmemesi adına Torbalı'nın hassasiyetinin göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Biz de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararı veren ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağız" dedi.

Torbalı'da 800 dolayında büyük çaplı sanayi kuruluşunun üretimini sürdürdüğünü, yeni yatırım alanları için de gerekli imar ve plan düzenlemeleri yaptıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Görmez , "İhracatıyla, üretimiyle, istihdamıyla örnek bir ilçeyiz. Mevcut potansiyelimizi artırmak adına stratejik planımızı aynen uyguluyoruz. Yatırımcının önünü açıyoruz. Onları asla bürokrasiyle yormuyoruz. Lakin, çevre konusunda asla ödün vermiyoruz. Hep söylerim, bir avuç toprak bir avuç altından daha değerlidir. Toprağı, suyu, havayı korumak çocuklarımızın geleceğini korumaktır" diye konuştu.

ZİRAAT ODASI DA TEPKİLİ

Yazıbaşı'da kurulmak istenen fabrikanın ilçedeki tarımsal faaliyetler için ciddi bir felaket anlamına geleceğini öne süren Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin de "Torbalı, tarımsal üretimin hemen her çeşidinin yoğun olarak yapıldığı bir yer. Tarımsal üretimle tehlikeli atık işleyen fabrikaların isminin bile yan yana gelmesi büyük bir problem. En büyük tehdit yer altı su kaynaklarına yönelik olacaktır. Kimyasal atıkların yer altı sularına karışması insan hayatını direkt etkileyecek boyutta bir tehdide kapı aralar. Yazıbaşı'da kurulmak istenen böyle bir fabrikanın çevreye, tarıma çok büyük zararları olur" diyerek, yanlıştan dönülmesini istedi.



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