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Torbalı Belediyesi'nin 11 memuru Karaman'a göndermesine, yargı freni

İZMİR, ()- İZMİR'in Torbalı Belediyesi'nde görev yapan 11 memur, belediyenin aldığı karar gereği 5 ay süre ile geçici olarak 773 kilometre uzaklıktaki Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Göktepe belde Belediyesi'nde görevlendirildi. Karara...

GENEL 22.12.2019, 11:17
Torbalı Belediyesi'nin 11 memuru Karaman'a göndermesine, yargı freni

İZMİR, ()- İZMİR'in Torbalı Belediyesi'nde görev yapan 11 memur, belediyenin aldığı karar gereği 5 ay süre ile geçici olarak 773 kilometre uzaklıktaki Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Göktepe belde Belediyesi'nde görevlendirildi. Karara itiraz eden memurların İzmir İdare Mahkemeleri'nde açtıkları davada görevlendirmeler durduruldu. Torbalı Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar, belediyenin kararına tepki göstererek, "Burada AK Parti döneminde çalışan memurların gönderilmesi gibi bir durum var. Biz bunu kabul edemeyiz. Yapılan haksızlık da mahkemeden döndü" dedi.
Torbalı Belediyesi, kurum bünyesinde çalışan 11 memuru, 5 ay süreyle geçici görevlendirme ile Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Göktepe Belde Belediyesi'ne gönderme kararı aldı. Aralarında eski belediye başkan yardımcısı Yunus Değer'in de bulunduğu 11 memur, Göktepe Belediyesi'nde 14 Ekim'de göreve başladı. Aynı zamanda görevlendirmelere karşı İzmir İdare Mahkemeleri'nde davalar açıldı. Memurların açtığı yürütmeyi durdurma davalarında, mahkeme çalışanları haklı buldu.
Belediyenin yaptığı görevlendirmeleri 'siyasi' olarak nitelendiren Torbalı Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Erman Çağlar, duruma tepki göstererek, "Biz belediyeyi kaybettiğimizde yaklaşık bir veya iki meclis sonra, mevcut belediye başkanı tarafından Göktepe Belediyesi ile bir kardeş belediye protokolü imzalanması yönünde meclise önerge getirildi. Biz bu önergeye, siyasal nedenlerle hazırlanmış olduğunu düşünerek 'hayır' oyu verdik. O dönem kendisi bu maddenin kültürel, sosyal ve hizmet alanını genişletme çalışmaları nedeniyle getirildiğini söylemişti. Ancak bizim düşündüğümüz doğru çıktı. Bunu tamamen bizim dönemimizde aktif çalışan memurlar için bir mobbing unsuru olarak kullanacakları ortaya çıktı. Bu olay gündeme geldikten sonra, bu arkadaşlarımız idare mahkemelerine başvurdu ve davalarını açtı. O davalarda yürütmeyi durdurma kararı alındı" dedi.
'HEMŞEHRİLERİMİZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR'
Kendisi de bir avukat olan Çağlar, "AK Parti döneminde çalışan memurların gönderilmesi gibi bir durum var. Böyle bir şey yok. Hukuka aykırılık şu anda giderilmiş durumda. Çok şükür bu yapılan işlemden mahkeme kararıyla dönüldü. Belediye başkanı göreve geldiğinden beri hassasiyetler üzerine siyaset yapan bir anlayışla hizmet ediyor. Belediye başkanı, seçildiği gün daha mazbatasını almadan Cumhurbaşkanımıza açıkça hakaret etti, belediye meydanındaki şehit posterlerini indirdi ve 400 işçimizin rızkıyla oynadı. 'İşçi fazlam var' diyerek işçi çıkardı, iki gün sonra İŞKUR'a 'İşçi ihtiyacı var' diyerek başvuru yaptı. Şimdi de memur arkadaşlarımızı bizim dönemimizde çalışmış olmasından dolayı cezalandırıyor. Kişisel hırs ve ihtiraslarla belediye başkanlığı yapılmaz. Bizler bu süreçlerin başından beri hukuksal uygulamaların karşısında olacağız. Torbalı sahipsiz değildir" ifadelerini kullandı.

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