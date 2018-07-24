Torbalı Belediye Başkanı'ndan 'su' tepkisi

TORBALI Belediye Başkanı Ak Parti'li Adnan Yaşar Görmez, sosyal medya hesabından, ilçenin en kalabalık sitelerinden 60 Evler'e, Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Su ve Kanalizasyon (İZSU) İdaresi'nce 6 aydır su verilemediğini belirterek, tepki gösterdi. Başkan Görmez ayrıca ilçe belediyesine ait tankerlerle vatandaşlara su verdiği fotoğrafları da paylaştı.

Torbalı Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez, Facebook hesabından yaptığı paylaşımla İZSU'yu eleştirdi. İlçenin en kalabalık sitelerinden 60 Evler'e, İZSU'nin 6 aydır su veremediğini söyleyen vatandaşın mağdur olmaması için tankerlerle vatandaşlara su ulaştırdıklarını ifade eden Görmez, o anların fotoğraflarını paylaşıp tepkisini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Bu fotoğraflar 1990'lı yılların İstanbul'una ait değil. Bugün Torbalı'da 60 Evler'de çekildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU'nun 6 aydan beri su sağlamadığı 60 Evler sakinleri bir yandan sıcaklarla, bir yandan susuzlukla boğuşuyor. Sadece 60 Evler'de değil, Taşkesik'te ve diğer birçok yaşam alanına İZSU şirketi su sağlayamıyor. Torbalı Belediyesi olarak su tankerleriyle, diğer araçlarımızla vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu kavurucu sıcaklarda vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bugün Torbalı, SHP'nin (şimdiki adıyla CHP'nin) 1990'lı yıllarda susuzluktan perişan ettiği İstanbul'a benziyor. Bazı mahallelerimize su verilemezken, onlarca yerde ise oluşan su patlakları nedeniyle en değerli varlığımız olan suyumuz boşa akıyor."



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