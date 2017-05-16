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Torba Koyu'nda deniz dibi temizliği

BODRUM'da yaz ayları öncesi bu yıl 3'üncüsü düzenlenen deniz dibi temizlik kampanyasında, bu hafta Torba Koyu temizlendi. İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin geçen yıl yaptığı anketlerde ülke genelindeki en iyi sosyal sorumluluk...

Torba Koyu'nda deniz dibi temizliği
BODRUM'da yaz ayları öncesi bu yıl 3'üncüsü düzenlenen deniz dibi temizlik kampanyasında, bu hafta Torba Koyu temizlendi.
İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin geçen yıl yaptığı anketlerde ülke genelindeki en iyi sosyal sorumluluk projesi de seçilen 'Denize en çok mavi yakışır' adlı deniz dibi temizlik kampanyasına devam ediliyor. Torba Mahallesi'nde Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinde görevli dalgıçlar yardımıyla yapılan çalışmalara Turgutreis Denizciler Derneği ile bölgede yaşayan vatandaşlar ve çevre gönüllüleri destek oldu. Bodrum Belediyesi Birim Müdürleri ve Birim Sorumluları da bölgeye giderek çalışmaları takip etti. Etkinlik boyunca deniz dibinden 46 kilo cam, 58 kilo demir, 30 kilo tekstil olmak üzere toplam 134 kilo atık çıkarıldı. Temizlik sonunda Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipler, kıyıda ayrıştırdıkları atıkları, geri dönüşüm için Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürdü. Çalışmanın 24 Mayıs'ta Bardakçı Koyunda devam edeceği belirtildi. 5 Haziran'da ise Bodrum merkezde son bulacak.

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