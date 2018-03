'Topuklu Efe' etten sonra süte de el attı, üreticinin yüzü güldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 4 yıl önce başlattığı 'Ege Et' projesi olumlu sonuç verince bu kez süte de el attı. Yüzde 20 daha fazla gelir elde etmeye başlayan üreticinin, yemi de piyasadan yüzde 10 düşük fiyatla alınca yüzü güldü.

'Topuklu Efe' olarak anılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, etten sonra süte de el atarak, üreticiden tam not aldı. Pilot bölge olarak Germencik'e bağlı 6 mahallede hayata geçirilen proje ile üreticiler, hem piyasadan yüzde 20 daha fazlaya süt satıyor hem de yüzde 10 düşük fiyata yem alma imkanı buluyor. Bölgedeki üreticilerin 1,20 liraya kadar düşük fiyatla satmak zorunda kaldığı süt, yerel kurum olan Uzunkum Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 1,45 liradan toplanıyor. Bölgesel olan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP) ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ürünü 5 kuruş farkla 1,50 liradan alıp, çiğ süt olarak 2,5 liradan tüketiciye satıyor. Süt fiyatının yanı sıra 50 kiloluk çuvalı 60 lira olan yemin de 53 liradan üreticiye sağlanması, besicilerin yüzünü güldürdü.

'YOĞUN TALEP VAR'

Projeye üreticilerden yoğun talep olduğuna vurgu yapan Tarım Projeleri Koordinatörü veteriner Dr. Gökçe Yıldırım, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bölgedeki süt üreticilerinin süt fiyatlarının düşük olması yönündeki şikayetlerini değerlendirdiklerini belirtti. Dr. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yaptığımız araştırmalarda, bölgede süt fiyatlarının Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan fiyatların çok altında olduğunu gördük. Böylece bölgede bulunan kooperatiflerle temasa geçtik. Süt soğutma tanklarını, Büyükşehir Belediyesi olarak temin ederek kooperatifin hizmetini sunduk. Kooperatifin aldığı sütü pazarlamasında da bölgemizin en büyük süt birliği olan ÖR-KOOP ile temasa geçmesini sağladık. Üretilen hijyenik soğutulmuş sütün ÖR-KOOP tarafından satın alınmasını sağlarken, yine karşılığında da üreticilere ucuz yem temin edilmesini sağladık. Ürünün fiyatının, süt konseyinin açıkladığı 1,53 fiyatının altında olduğunu tespit ettik. Daha sonra yaptığımız görüşmelerde, sütün fiyatında yüzde 20 artış sağladık. Şu anda bölgedeki üreticilerin sütü 1,45 TL civarında toplanmaktadır. 1,50 TL'den ise ÖR-KOOP'a temin edilmektedir. Bu sayede üreticiler sütü yüzde 20 daha fazlaya satarken, yemin fiyatında da yüzde 10'luk bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüşle birlikte kooperatife olan talep ve çalışma hızı çok arttı. İlk başladığı gün 900 litre sütle başlayan kooperatifin bugün 4 tona kadar ulaşması sağlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 4 yıl önce Ege Et'le başlatmış olduğu kırmızı et üreticilerinin desteklenmesi projesi büyük başarıya ulaştı. Bugün de buna benzer bir proje olan süt üreticileri içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

'DESTEK ÜRETİCİYE YARADI'

Uzunkum Mahalle Muhtarı ve Uzunkum Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Cengiz Sancar, kooperatifi 2010 yılında kurduklarını, 2 yıl Uzunkum'la sınırlı kaldığı için başarıya ulaşamadığını, Özlem Çerçioğlu ile yapılan toplantılarda kooperatif ve sütle ilgili sıkıntıları dile getirdiklerini ve Çerçioğlu'nun da kendilerine "Siz bu çalışma içine girin, ben sizi destekleyeceğim" sözünü verdiğini anlattı. Başkan Sancar, şunları söyledi:

"Ocak ayı itibariyle de bize süt soğutma tankını temin etti. Burada Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteği ile 1 Ocak itibarıyla süt toplamaya başladık. Daha önce üreticinin eline litre fiyatı 1,20 TL geçerken, kooperatif olarak Büyükşehir'in desteği ile başladıktan sonra şu anda üreticinin eline litre başı 1,42 TL'nin üstünde para geçiyor. Kooperatif olarak yem fiyatlarında da çok büyük fark olduğunu gördük. Aracıların çuvalı 60 TL'ye sattığı yemi, biz üreticiye 53 TL'den verdik. Bu projenin içine 6 köy olarak katıldık. Uzunkum, Morallı, Üzümlü, Karaağaçlı, Reisköy ve Gümüş'ten 50 üretici sütünü kooperatife veriyor. Öğle bir talep olmaya başladı ki artık yetişemez olduk ve ikinci üçüncü araç gerekiyor. Başta Özlem Çerçioğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu projenin burayla sınırlı değil de tüm ilçeyi kapsamasını arzu ediyoruz. Sütün işlemesi ve paketlenmesi gibi projelerinde ileride olmasını temenni ediyoruz."

