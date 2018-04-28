Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor
3 eski EDOK komutanına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
3 eski EDOK komutanına ağırlaştırılmış...

Toprak kayması nedeniyle boşaltılan 3 binada oturanlar mağdur

İZMİT'te, yaklaşık 2 ay önce yağmur yağışı sırasında devrilen istinat duvarının zarar verdiği 5 katlı bina mühürlenirken, yanında bulunan iki bina da boşaltıldı. Yakınlarının yanına yerleşen üç binadaki toplam 17 dairenin sakinleri, bir...

Toprak kayması nedeniyle boşaltılan 3 binada oturanlar mağdur
İZMİT'te, yaklaşık 2 ay önce yağmur yağışı sırasında devrilen istinat duvarının zarar verdiği 5 katlı bina mühürlenirken, yanında bulunan iki bina da boşaltıldı. Yakınlarının yanına yerleşen üç binadaki toplam 17 dairenin sakinleri, bir çözüm bulunup evlerine dönmek istediklerini söyledi.
Serdar Mahallesi'nde 2 ay önce yoğun yağmur sırasında devrilen istinat duvarı, 5 katlı apartmana zarar verdi. Toprak kayması nedeniyle zarar gören bina mühürlendi, arkasında bulunan iki bina da boşaltıldı. Üç binadaki toplam 17 dairede oturan vatandaşlardan bazıları, akraba ve yakınlarının yanına yerleşti, bazıları da başka binalara taşındı. Kendisine ilik nakli yapıldığını ve komşularının evinde kaldığını söyleyen bina sakinlerinden Durkadın Kamar, "İlik nakli oldum ve komşunun tek göz odasında yaşıyorum. İki aydır binamıza bir çözüm bulamadılar. Eşimizin dostumuzun evinde perişan olduk. Bir an önce duvarın onarılmasını ve evimize geçmeyi istiyoruz. Bizim Marmara depreminde bir bardağımız bile düşmedi. Şu anda komşumuzun evinde kalıyoruz. Bize yazık değil mi, yetkililerden çözüm bekliyoruz" dedi.
Hanife Dilber ise evlerinin mühürlenmesi nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Benim Alzheimer hastam var ve gittiğimiz komşularımızın evinde çok mağdur olduk. Biz bu duvarın bir an önce yapılmasını istiyoruz. Hastamızın yeri değiştiği için çok zorlanıyor. Belediyenin bize belli bir miktar vererek binaları yıkıp, yerine yeşil alan yapılacağı konuşuluyor. Evimiz sağlam görünüyor, duvarlar yapıldığı zaman oturabileceğimizi düşünüyoruz. Duvar yapılsın bizim için yeterli. Biz burada oturmak istiyoruz" diye konuştu.
Yıkılan istinat duvarının yeniden yapılmasının maliyetinin yaklaşık 2 milyon lirayı bulduğunu söyleyen Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz ise şöyle konuştu:
"Kamulaştırma söz konusu. Bununla ilgili vatandaşlar, belediyeyle görüşüyor. Bazı meblağlar söylediler, eğer vatandaşlar kabul ederse, kamulaştırma yapılarak bölge yeşil alan olarak kullanılacak. Çünkü burada çalışma yapıldığı zaman, arkada bulunan iki binanın kayma durumu var. Risk teşkil ettiği için bu işe kimse girmek istemiyor. Vatandaş isterse kimsenin mağdur olmayacağı şekilde, buradan aldığı parayla rahatlıkla bir yerden bir daire alacak şekilde verilirse kabul edeceklerini düşünüyorum. Bu olmazsa, biz duvarın yapılmasından yanayız. Vatandaş bu şekilde istiyor. Konuyla ilgili şu an beklemedeyiz"

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314