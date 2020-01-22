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'Toprak Dede'yi kırmızı kazakla andılar
GENEL 22.01.2020, 12:12
KAYSERİ İl Milli Eğitim Müdürü Celal Ekinci ve öğrenciler, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'yı, kırmızı kazak giyerek andı.
'Toprak dede' olarak bilinen Hayrettin Karaca'nın 97 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. TEMA Vakfı İl Temsilciliği ile işbirliğinde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Celal Ekinci ve öğrenciler, Hayrettin Karaca ile özdeşleşen kırmızı kazak giydi. Ekinci ve öğrenciler, Karaca'nın ağaca sarılırken çekilen fotoğrafında olduğu gibi bahçedeki ağaçlara sarılarak sevgi çemberi oluşturdu. Öğrenciler, doğayı ve çevreyi koruyacaklarına da söz verdiler. Müdür Ekinci, "Türkiye toprak dedesini kaybetti. Büyük üzüntü içerisindeyiz. Milli Bakanlığı olarak 81 ilde eş zamanlı olarak toprak dedemizi andık ve onun için 100 fidanı bugün toprakla buluşturacağız. Kendisi gibi kırmızı kazaklar giyerek onu anmak istedik" dedi.
'Toprak dede' olarak bilinen Hayrettin Karaca'nın 97 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. TEMA Vakfı İl Temsilciliği ile işbirliğinde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Celal Ekinci ve öğrenciler, Hayrettin Karaca ile özdeşleşen kırmızı kazak giydi. Ekinci ve öğrenciler, Karaca'nın ağaca sarılırken çekilen fotoğrafında olduğu gibi bahçedeki ağaçlara sarılarak sevgi çemberi oluşturdu. Öğrenciler, doğayı ve çevreyi koruyacaklarına da söz verdiler. Müdür Ekinci, "Türkiye toprak dedesini kaybetti. Büyük üzüntü içerisindeyiz. Milli Bakanlığı olarak 81 ilde eş zamanlı olarak toprak dedemizi andık ve onun için 100 fidanı bugün toprakla buluşturacağız. Kendisi gibi kırmızı kazaklar giyerek onu anmak istedik" dedi.
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