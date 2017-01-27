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Toprağa gömülü cesedi bulunan genç toprağa verildi

Cem ULUCAN / AYDIN, () - AYDIN'da, zeytinlik alanda cesedi bulunan 20 yaşındaki Salih Yılmaz, toprağa verildi. Kırsal Danişment Mahallesi Bozyer Mevkii'ndeki zeytinlik alanda gezen 5 arkadaş, eli toprak dışında görülen bir ceset gördü....

Toprağa gömülü cesedi bulunan genç toprağa verildi

Cem ULUCAN / AYDIN, () - AYDIN'da, zeytinlik alanda cesedi bulunan 20 yaşındaki Salih Yılmaz, toprağa verildi.
Kırsal Danişment Mahallesi Bozyer Mevkii'ndeki zeytinlik alanda gezen 5 arkadaş, eli toprak dışında görülen bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı incelemenin ardından topraktan çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan araştırmada, ölen kişinin yaklaşık 2 aydır kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Salih Yılmaz olduğu belirlendi. Ağabeyi Onur Yılmaz, kardeşi Salih Yılmaz'ı teşhis etti.
Otopsi sonrası Salih Yılmaz'ın cenazesi, Aydın'ın Çine İlçesi Dorumlar Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Salih'in kaybolduğu 27 Kasım 2016 gecesi madde bağımlısı olduğu belirtilen arkadaşlarıyla evden ayrıldığı, son olarak annesiyle telefonla konuştuğu belirtildi. 
Adli Tıp'ta yapılan otopside vücudunda kesici ve delici izine rastlanmayan Salih Yılmaz'ın zehirlenme sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Yılmaz'ın cesedinden alınan numuneler toksik ve patolojik inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı'na gönderildi.

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