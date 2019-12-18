Toplumun yüzde 64’ü aile yaşantısından memnun

Toplumda aile yaşantısı ve aile ilişkilerinin ele alındığı araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 64,4'ü aile yaşantısından memnun. Araştırma, Areda Survey tarafından 4 bin 201 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Araştırma şirketi Areda Survey, 27 Kasım – 2 Aralık 2019 tarihlerinde yaptığı araştırmada toplumda aile yaşantısı ve aile ilişkilerini ele aldı. 4 bin 201 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, yüzde 64,4 ile Türk toplumunun aile yaşantısından memnun olduğu, yüzde 11,1’inin ise memnun olmadığı belirtildi.

TÜRK TOPLUMU AİLE YAŞANTISINDAN MEMNUN

Türkiye genelinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Türk halkı yüzde 64,4 ile aile yaşantısından memnuniyetini ifade etti. “Aile yaşantınızdan genel olarak hangi düzeyde memnunsunuz?” sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 64,4’ü aile yaşantısından memnun olduklarını, yüzde 24,5’i ne memnun ne de memnun olmadıklarını, yüzde 11,1’i ise memnun olmadıklarını belirtti.

TÜRK HALKI DİNİ BAYRAMLARDA AKRABALARINI ZİYARET EDİYOR

“Dini bayramlarda yakın akrabalarınızı ziyaret eder misiniz?” sorusuna ise katılımcılar, yüzde 67,9 ile genelde ziyaret ettiklerini, yüzde 23,4 ile bazen ziyaret ettiklerini ve yüzde 8,7 ile pek ziyaret etmediklerini aktardı.

“YÜZDE 56 AKRABALARINDAN PEK YARDIM İSTEMİYOR”

Katılımcılar “Başınız sıkıştığında veya bir ihtiyacınız olduğunda akrabalarınızdan yardım talebinde bulunur musunuz?” sorusuna yüzde 56,3 ile pek bulunmam cevabını verdi. Araştırmanın sonuçlarında akrabalarından bazen yardım isteyenler yüzde 36,6 ve çok sık yardım isteyenler yüzde 7,1 olarak belirlendi.

KOMŞULUK KÜLTÜRÜ HALA DEVAM EDİYOR

“Aynı binada oturduğunuz komşularınızın ne kadarını tanıyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplara göre Türk halkının komşuluk ilişkilerinde bozulma olmadığı kanıtlandı. Katılımcılarının yüzde 26,3’ünün komşularının hepsini tanıdıkları, yüzde 23,7’sinin çoğunu tanıdıkları, yüzde 22,5’nin bir ya da iki kişiyi ancak tanıdıkları, yüzde 17,8’inin yarısını tanıdıklarını ve yüzde 9,7’sinin pek kimseyi tanımadıkları görüldü.

“YÜZDE 79 PAYLAŞMAYI SEVİYOR”

Araştırma sonuçlarına göre Türk halkı paylaşma geleneğini de koruyor. Anket katılımcıları “Kapı komşularınızla yemek vs. gibi herhangi bir şeyi paylaşır mısınız?” sorusuna yüzde 79,0 ile komşularıyla paylaşımda bulunduklarını, yüzde 31,0 ile de komşularıyla pek paylaşımda bulunmadıklarını ortaya koyan cevaplar verdi.