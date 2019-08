'Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine her kesime eğitim verilmeli'

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()- KIRIKKALE'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının gözleri önünde öldürülmesi başta olmak üzere son günlerdeki kadın cinayetleri, tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, İzmir Barosu üyesi avukatlardan Nuriye Kadan konuyla ilgili, "Şiddet uzaklardan gelmiyor. Ya eş ya eski eş ya eski sevgili. Abiden, babadan, amcadan geliyor" dedi. Kadan, "Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine her kesime eğitim verilmesi gerekli. Bu eşitlik sağlandığı oranda cinayetlerin azaldığını göreceğiz" diye konuştu.

Kırıkkale'de, eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde, öldürülmesi kamera görüntülerine yansıyan Emine Bulut'un ardından, Konya'da da 3 çocuk annesi Tuğba Erkol, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan eşi tarafından çocuklarının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen kadın cinayetlerine halk sosyal medyadan da büyük tepki gösterdi. Kadın cinayetlerinin temel sorununun kadını ikincil gören zihniyet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu dile getiren ve geçen dönem İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapan avukat Nuriye Kadan, "Vatandaşlar sosyal medyada katillere hadım, idam gibi cezaların verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu açıdan bakmamak lazım, hiçbir zaman çok ağır cezalar bu sorunları çözmüyor. Sorunun temel çözümü kadın ve erkek eşitliğinin sağlanmasıdır. Bu eşitlik sağlandığı oranda cinayetlerin azaldığını göreceğiz. Bu bakış açısını değiştirmek için çok küçük yaşlardan bu konularda eğitim vermeye başlamalıyız. Anne babanın aile içindeki eğitiminden başlayarak, farklı safhalarda bilinci yerleştirmemiz lazım" dedi.

'6284 SAYILI YASA ETKİN ŞEKİLDE KULLANILMALI'

Devlete düşen sorumluluklar da bulunduğunu belirten Kadan, "Kadını koruyan 6284 sayılı yasamız ve İstanbul Sözleşmesi var. Bunun etkin bir şekilde kullanılması, uygulanması gerekir. Son zamanlarda bu yasaya karşı aşırı bir karşı duruş var. Yasaların boşanmaları teşvik ettiği söyleniyor. Aslında kadını şiddetten koruyan yasalar bunlar. Yasanın sadece varlığı yetmiyor, uygulanması gerekiyor. Tedbir kararını, koruma ve önleme, uzaklaştırma kararlarını bile zor almaya başladık. Yasa gereği bu kararlar 6 ayı geçemez deniliyor ama 2 hafta, 3 hafta, en fazla 2 ay verilmeye başlandı. Olayın niteliğine göre ciddi durumlarda kopyala yapıştır kararlar veriliyor. Bir bakıma bu yasa koruyor kadını. Bu yasanın çok etkin bir şekilde uygulanması gerekiyor" diye konuştu.

'ŞİDDET UZAKLARDAN GELMİYOR'

İzmir'de mahkemelerdeki kararların daha etkin çıkması adına hukukçuların mücadele verdiğini belirten Nuriye Kadan, "Eşitlik üzerine çalıştaylar yapılıyor, eğitimler veriliyor. Toplumsal cinsiyeti pek çok insan ilk bakışta anlayamıyor. Buna ilişkin her kademede bilgilendirme çalışması yapılmalı. Eğitim camiasına, özel sektöre, kamu sektörüne eğitim verilmesi gerekiyor. Şiddet uzaklardan gelmiyor, şiddet hep yakından. Ya eski eş ya eski sevgili. Abiden, babadan, amcadan geliyor. Sokaktan geçen bir kişiden değil. Mutlaka yakınından yöresinden geliyor. Her 3 kadından biri de fiziksel şiddete maruz kalıyor. Bu kadına kadın olduğu için uygulanan bir şiddet. Her birimizin mücadele vermesi lazım, önemli olan sistemi değiştirmek. Bu düşünceyi geliştirmemiz hayata geçirmemiz gerekiyor" dedi.