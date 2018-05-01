Toplanmaların başladığı Maltepe mitingi alanının havadan fotoğrafları

Ali AKSOYER/ İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarının yapılacağı Maltepe Miting Alanına girişler başladı. Alandaki son durum havadan fotoğraflandı.
(FOTOĞRAF)
Ali AKSOYER/ İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarının yapılacağı Maltepe Miting Alanına girişler başladı. Alandaki son durum havadan fotoğraflandı. (FOTOĞRAF)
01 Mayıs 2018 Salı 11:01
Ali AKSOYER/ İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarının yapılacağı Maltepe Miting Alanına girişler başladı. Alandaki son durum havadan fotoğraflandı.
(FOTOĞRAF)
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