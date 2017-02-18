Topladığı 5 milyon lira ile ortadan kaybolan kuyumcu teslim oldu

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, vatandaşlardan kar payı dağıtacağı vaadi ile topladığı 5 milyon lira ile kayıplara karıştığı iddia edilen kuyumcu A.A. polise teslim oldu.

Karakoçan'da bir süre önce vatandaşlardan 5 milyon lira topladığı iddia edilen ve 9 Şubat gününden beri kendisinden haber alınamayan kuyumcu A.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan A.A. daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Yetkililer yaklaşık 20-25 milyon lira borcu olduğu ortaya çıkan A.A.'nın vatandaşlardan topladığı para ile inşaat sektörüne girdiği ve yüklü miktarda zarar ettiğini belirtti. Emniyetteki ifadesinde durumun vehametini tam olarak öğrenmek ve işlerini toparlamak için işyerini kapatarak gittiğini belirten A.A., "Durumu netleştirdikten sonra dönmek üzere gittim. Ödeme takvimi belirlemek için dükkanı kapattım. Tüm borçların üstesinden gelip, mağduriyetleri giderebilirim. Yakalama emri çıkarıldığını duyduğum anda gelip polise teslim oldum. Dükkanımızı tekrar açmayı düşünüyoruz. Mağdur insanları bu halde bırakmayacağız. 20-25 milyon lira borcumuz vardır. Fırsat verilirse hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Bizim de alacağımız çok fazla" dedi.