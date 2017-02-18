Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve yaralılar var
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve...
MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı
20 bin öğretmen için başvuru...
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş: 1 - 3
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş:...
Türbede sufi ayini sırasında patlama 72 ölü 150'den fazla yaralı
IŞİD türbede katliam yaptı: 72...

Topladığı 5 milyon lira ile ortadan kaybolan kuyumcu teslim oldu

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, vatandaşlardan kar payı dağıtacağı vaadi ile topladığı 5 milyon lira ile kayıplara karıştığı iddia edilen kuyumcu A.A. polise teslim oldu. Karakoçan'da bir süre önce vatandaşlardan...

Topladığı 5 milyon lira ile ortadan kaybolan kuyumcu teslim oldu

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, vatandaşlardan kar payı dağıtacağı vaadi ile topladığı 5 milyon lira ile kayıplara karıştığı iddia edilen kuyumcu A.A. polise teslim oldu.
Karakoçan'da bir süre önce vatandaşlardan 5 milyon lira topladığı iddia edilen ve 9 Şubat gününden beri kendisinden haber alınamayan kuyumcu A.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan A.A. daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Yetkililer yaklaşık 20-25 milyon lira borcu olduğu ortaya çıkan A.A.'nın vatandaşlardan topladığı para ile inşaat sektörüne girdiği ve yüklü miktarda zarar ettiğini belirtti. Emniyetteki ifadesinde durumun vehametini tam olarak öğrenmek ve işlerini toparlamak için işyerini kapatarak gittiğini belirten A.A., "Durumu netleştirdikten sonra dönmek üzere gittim. Ödeme takvimi belirlemek için dükkanı kapattım. Tüm borçların üstesinden gelip, mağduriyetleri giderebilirim. Yakalama emri çıkarıldığını duyduğum anda gelip polise teslim oldum. Dükkanımızı tekrar açmayı düşünüyoruz. Mağdur insanları bu halde bırakmayacağız. 20-25 milyon lira borcumuz vardır. Fırsat verilirse hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Bizim de alacağımız çok fazla" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.