İbrahim AKTÜRK-Taner YENER /İSTANBUL,() Topkapı Sulukule Caddesi'nden geçen öğrenci servisinin önüne tarihi surlardan büyük bir parça düştü. İçinde öğrenci bulunan servis, düşen parçaya çarparak durdu. Facianın bir kaç saniye ile atlatıldığı olayda ölen yada yaralanan olmadı. Öğrenciler kaza nedeniyle korku yaşadı.
(FOTOĞRAF)
Topkapı'da facianın eşiğinden dönüldü;tarihi surdan parça düştü(1)
İbrahim AKTÜRK-Taner YENER /İSTANBUL,() Topkapı Sulukule Caddesi'nden geçen öğrenci servisinin önüne tarihi surlardan büyük bir parça düştü. İçinde öğrenci bulunan servis, düşen parçaya çarparak durdu. Facianın bir kaç saniye ile...
13 Ocak 2017 Cuma 14:49
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