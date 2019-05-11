Tonlarca ağırlıktaki konteynerleri kadınlar yükleyip, indiriyor

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kurulu bulunan DP World Yarımca Limanı'nda, yüzlerce ton ağırlıktaki konteynerlerin yükleme ve indirme işleminde, kadınlar da görev alıyor.Körfez’de 4 yıl önce 500 milyon dolardan fazla yatırımla kurulan ve yılda 1,3 milyon konteyner elleçleme kapasitesine sahip DP World Yarımca Limanında ileri teknolojiler kullanılıyor. Limanın bir ucundaki kontrol merkezinde bulunan operatörler, 1,5 kilometre uzaklıktaki tonlarca ağırlıktaki yükü, bir kol yardımıyla gemilere yükleme- indirme işlemi yapabiliyor. Limanda çalışan 500 kişinin yüzde 16’sını kadınlar oluşturuyor. Kadınlar limanda en zorlu işler arasında yer alan yükleme- indirme işlerinde de görev alarak, dev vinç ve iş makinelerini kullanıyor.Konteyner istifleme makinesi operatörü Emel Ören, "Burada eğitimleri aldıktan sonra vinç operatörü oldum. İş yerimdeki çalışanlar bana çok büyük destek oldular, inandılar onlar bana bu fırsatı vermeselerdi ben dışarıdan bu makinelerin eğitimini alamazdım, ehliyetini alamazdım. Bana inandılar ve ben de onların yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyorum. Her işin öğrenim süreci zordur ama insan inandıktan sonra, azmettikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Ben her zaman şunu söylüyorum; bir kişi yapabiliyorsa, ben de yapabilirim diyorum. Ben burada makinemle 45 tona yakın yükü kaldırabiliyorum. Konteynerleri TIR'lara yüklüyoruz, gemilerden alıyoruz, istif yapıyoruz bu şekilde çalışıyoruz. Gece vardiyasında da çalışıyorum, yani erkek arkadaşlarım hangi şartlarda çalışıyorsa, ben de o şartlarda çalışıyorum. İşimi de makinemi de çok seviyorum." dedi.'20 METRE YÜKSEKLİKTE VİNÇ KULLANIYORUM'Limanda işe gemi operasyon memuru olarak başladığını söyleyen Rabia Alhan ise, "Burada çalışan kadın vinç operatörlerini gördüğüm zaman ben de bu işi yapmak istedim. Talebimi idareye bildirdikten sonra beni eğitime aldılar. Yaklaşık 3 aylık bir eğitim sürecinden sonra ben de vinç operatörü olarak görev yapmaya başladım. Şu anda 20 metre yükseklikte çalışıyorum, lastik tekerlekli köprülü vinç kullanıyorum. Burada konteyner elleçlemelerini yapıyorum bu makine üzerinden. Dışarıdan gelen TIR'lardaki konteynerleri istifliyoruz planlanan şekilde. İşe başlarken ben hiç korkmadım. İlk eğitime başlayacağım zaman beni direkt makinenin en yüksek kısmına çıkardılar yükseklik korkum olup olmadığını kontrol etmek için. Başarılı olunca, diğer süreçler başladı. Burada çalışmak benim için çok güzel bir duygu."'KADINLARI İSTİHDAM ETMEYE ÖNEM GÖSTERİYORUZ'DP World Yarımca Limanı İnsan Kaynakları Müdürü Mert Güzelbağ ise bütün iş kollarında kadınları istihdam etmeye önem verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:"Liman sektöründe kadın çalışan, çok da fazla rastlanan bir durum değildir. Bütün dünyaya baktığınızda ortalama yüzde 3 civarında kadın çalışan vardır liman sektöründe. Ancak bizim limanımız 5 yıl önce kurulmuş bir liman olup, kuruluş aşamasından itibaren her zaman kadın çalışanların sayısının artırılmasına önem vermiş bir limandır. Biz kadınların iş hayatına kazandırılmasını ve en az erkekler kadar başarılı olduğunu göstermek amacıyla bütün iş kollarımızda, bütün pozisyonlarımızda kadınları istihdam etmeye önem verdik. Bugün limanımızda vinç operatörü olarak, liman içi TIR şoförü olarak, ağır forklift operatörü olarak ve operasyonun yönetim ekibinde vardiya amiri olarak çalışan kadın arkadaşlarımız var. Bunlar da en az erkek çalışanlarımız kadar başarılı ve hatta birçok konuda erkeklerden daha başarılı olarak çalışmalarını sürdürüyorlar."

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