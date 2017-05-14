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Tongüç: İslam dünyasını paramparça etmek için planlarının sonuna geldiler

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, batılı ülkelerin islam dünyasını paramparça etmek için planlarının sonuna geldiklerini belirterek, "Bunun türbülansının başladığı dönemi yaşamaktayız"...

Tongüç: İslam dünyasını paramparça etmek için planlarının sonuna geldiler

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, batılı ülkelerin islam dünyasını paramparça etmek için planlarının sonuna geldiklerini belirterek, "Bunun türbülansının başladığı dönemi yaşamaktayız" dedi.
Saadet Partisi'nin Karabük Merkez İlçe Başkanlığı 6'ıncı Olağan Kongresi, Belediye Nikah Salonu'nda yapıldı. Kongreye, Tongüç'ün yanı sıra partinin il ve merkez ilçe yöneticileri ile partililer katıldı. Kongrede konuşan Tongüç, siyonizm ideallerinin son noktaya gelindiğine inanıldığını belirterek, "1897 Basel planında olduğu gibi 'Kudus'ü ele geçireceğiz, Kahramanmaraş ile Medine arasını ele geçireceğiz ve yeryüzünde İslam'ı kendi ideallerimiz uğrunda diz çöktüreceğiz' demelerindeki çalışmaların artık sonuna geldiğini düşünüyorlar. Amerika dahil olmak üzere Batılı bütün ülkeler İsrail'de bu yapılanmanın oluşması için bütün güçlerini ortaya koymuş durumdalar. Şimdi bunun vaktinin geldiğine inanıyorlar. Bunu bir an evvel gerçekleştirmek, ülkemiz dahil İslam dünyasını tamamen paramparça etmek hususunda planlarının artık sonuna gelmiş durumdalar. Bunun türbülansının başladığı dönemi yaşamaktayız" diye konuştu.
Türkiye'nin bünyesini sağlam tutmak zorunda olduğunu ifade eden Tongüç, şunları söyledi:
"Bünyeniz zayıf olursa hastalıklar artar. Bu noktada elbette endişelerimiz var. Elbette milli görüşün reçetesine her zamandan daha fazla ihtiyacımız var. Bunu kimin uygulayacağı hiç önemli değil. A partisi, B partisi, C partisi hiç fark etmez. Ama reçete bellidir. Bu reçete uygulanmadığı sürece bu milletin kafasını yastığa huzur ve saadet içinde koyma imkan ve ihtimali yoktur. Biz bu reçeteyi de saklıyor değiliz. Bizim tuttuğumuz kapı bu milletin kurtuluş kapısıdır."

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