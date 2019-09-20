TOKİ’den 'AOÇ arazi' ile ilgili iddialara yanıt

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), son günlerde sosyal medyada paylaşılan tweetler ve bir gazetenin 'AOÇ inşaattan kurtuldu' başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazete tarafından yapılan haberde 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Ankara Çukurambar'daki AOÇ arazisini açık artırma yoluyla satışa çıkardığı ihale dün yapıldı' denilmektedir. Habere konu araziler, TOKİ mülkiyetinde yer almamakta ve ihalenin de İdaremiz ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca, TOKİ tarafından yapılmayan ihalenin, zaten ‘Arsa Kiralama İhalesi’ olduğu, yazılanın aksine, ‘Arsa Satışı İhalesi’ olmadığı yapılan haberde de yer almakta ve kendisiyle çelişmektedir. Buna rağmen, sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve İdaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haber ve paylaşılan tweetler, TOKİ’nin kamuoyundaki olumlu algısını zedelemeyi amaçlayan, gerçeklerle uyuşmayan bilgilere dayalı, art niyetli yaklaşımlardır.

Kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri, önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı.

