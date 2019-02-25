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TOKİ, Van Erciş’te 216 adet iş yeri ve 41 adet ofis satışa sundu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Van’ın Erciş İlçesi’nde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında inşa edilen 216 adet iş yeri ve 41 adet ofisi “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu. Alıcılar, büyüklükleri...

TOKİ, Van Erciş’te 216 adet iş yeri ve 41 adet ofis satışa sundu
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Van’ın Erciş İlçesi’nde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında inşa edilen 216 adet iş yeri ve 41 adet ofisi “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.

Alıcılar, büyüklükleri 19 metrekare ile 152 metrekare arasında değişen iş yeri ve ofislere 170 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla yüzde 25peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek.

BAŞVURULAR 25 ŞUBAT – 12 MART 2019 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, müzayedenin 12 Mart 2019 Salı günü saat 11:00’de Erciş Hükümet Konağı, Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği, ayrıca www.emlakyonetim.com.tr internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabileceği bildirildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

“Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze şehirlerin kalbi konumunda olan çarşılar, alım-satım başta olmak üzere çeşitli ekonomik etkinliklerin yürütüldüğü mekânlar olmanın ötesine geçerek her kesimden kent sakinini buluşturan birer kamusal alandır.

Bu bakış açısıyla geliştirilen projede dükkân ve ofis cephelerinde tarihi Türk çarşı mimarisi örnek alındı. Yeni bir yaşam merkezine dönüşen cami merkezli ticaret alanında, cephe tasarımlarında ahşap görünümlü kaplamalar, taş kaplamalar, cumbalar, çatılarda çıkmalar ve payandalar kullanıldı."

Satışa ilişkin detaylı bilgilere www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

 

 

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