TOKİ sayesinde kiradan kurtuldular

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Diyarbakır'da yapımı tamamlanan 428 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi. Çekilişte ev çıkan 2 yıllık evli Vedat Fidan, "TOKİ sayesinde kiracılıktan kurtulduk. Eşim rüyasında görmüştü, çok mutluyuz" dedi.

TOKİ, merkez Kayapınar ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ndeki 2'nci ve 3'ncü bölgelerinde bulunan kura çekimi yapıldı. Kayapınar Cegerxwin Kültür Merkezi'nde yapılan kura çekimine başvuru yapan vatandaşlar katıldı. TOKİ yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştirilen 428 konuta 716 kişi başvuruda bulunurken, 210 adet 2+1, 205 adet 3+1, 13 adet 4+1 olmak üzere 428 konutun kura çekimleri yapıldı. Yıllardır ev sahibi olma umudu taşıyan ve kurada adı çıkan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

"KİRACILIKTAN KURTULDUK"

TOKİ sayesinde ilk kez konut sahibi olduğunu belirten 2 yıllık evli Vedat Fidan, çok mutlu olduğunu ve kiracılıktan kurtulduğunu söyledi. Fidan, "Buraya gelirken aklımda soru işaretleri vardı. Çıkacak mı, çıkmayacak mı? diye. Çok şükür içimden bir ses çıkacağını söylüyordu. Eşim rüyasında görmüştü, şans dedik rabbim yüzümüze güldü, şansımıza çıktı. 2 yıldır kiracıyım 725 lira kira ödüyordum, çok şükür kiracı olmaktansa kendi evimin kiracısı oldum daha iyi" dedi.

"KIZIMIN ŞANSINA BAŞVURMUŞTUK, ÇIKTI"

Kızının şansına başvuruda bulunduğunu belirten 39 yaşındaki Medine Tanrıkulu ise 30 yıldır kiracı olduğunu söyledi. Yıldırım, "Daha önce de başvurmuştum o zaman çıkmadı, şimdi kızımın şansına başvurduk çıktı. Çok mutluyum 30 yıldır kiracıydım 5 çocuğum var, sayelerinde ev sahibi olduk'' diye konuştu.

"HEYECANDAN KALBİM DURACAK"

10 yıldır kiracı olduğunu aylık 750 lira kira ödediğini aktaran 1 çocuk annesi Yasemin Surkentli da kurada adı açıklanınca çok mutlu olduğunu ifade ederek, ''Mutluluğumu anlatamam heyecandan kalbim duracak, hislerim kuvvetliydi, hissediyordum çok şükür çıktı. Heyecandan eşime bile haber veremedim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başvuru yapan vatandaşlar

-Vatandaşların meraklı bekleyişi

-Kura çekimine başlanması

-İsimlerin okunması

-Adı okunanların yaşadığı mutlu anlar

-Yakınlarını telefonla aramaları

-Hak sahipleriyle röportaj

-Genel ve detay görüntüler