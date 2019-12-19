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TOKİ müjdesi Adanalıları sevindirdi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’ kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Adana'da 2 bölgeye toplam 1799 konut yapılacak. Projenin Adana ayağı hakkında bilgiler veren Adana...
GENEL 19.12.2019, 12:46
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’ kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Adana'da 2 bölgeye toplam 1799 konut yapılacak.
Projenin Adana ayağı hakkında bilgiler veren Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konutların Sarıçam ilçesindeki Akkuyu ve Buruk Mahalleleri’nde yapılacağını kaydetti. Projeler için 30 Aralık’ta ihaleye çıkılacağını anlatan Karslıoğlu, vatandaşların 15 Ocak 2020’ye kadar kura çekimi için başvurabileceklerini dile getirdi. Dar gelirlilere hitap eden devasa projenin Adana ekonomisine can suyu olacağını vurgulayan Karslıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
EKONOMİYE CAN SUYU
Karslıoğlu, projenin detaylarını şöyle açıkladı:
"Buruk Mahallesi’nde 2’nci bölge 1’inci etapta 473 konut, 21 dükkan ve 1 cami yapılacak. 2’nci etapta ise 413 konut, 13 dükkan ve 1 cami olmak inşa edilecek. Akkuyu bölgesinde de 913 konut yapılacak. Yani toplamda 1799 civarında 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire olacak. Vatandaşlar 85 metrekare olan 2 artı 1 daire için 500 TL, 100 metrekare 3 artı 1 daire için ise 1000 TL yatırarak kuraya başvurma hakkı elde edebilecek. Şehit yakınları, gaziler, dul ve yetimlere de yüzde 10’luk bir kontenjan ayrılmış durumda. Ev almaya hak kazanan vatandaşlarımız 0.49 faizle 2 artı 1 için 890 TL, 3 artı 1 daire için ise 1020 TL taksitle 240 ayda ev sahibi olabilecek. Ayrıca, daha önceki projelerde de örneği olduğu gibi belli bir yıldan sonra borcun yüzde 25’inin silinmesi kaydıyla peşin parayla satış tamamlanıyor."
Ev sahibi olmayan vatandaşlar ise ekonomik zorlukların yaşandığı dönemde müjdelenen projeyi sevinçle karşıladıklarını bildirdi.
Projenin Adana ayağı hakkında bilgiler veren Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konutların Sarıçam ilçesindeki Akkuyu ve Buruk Mahalleleri’nde yapılacağını kaydetti. Projeler için 30 Aralık’ta ihaleye çıkılacağını anlatan Karslıoğlu, vatandaşların 15 Ocak 2020’ye kadar kura çekimi için başvurabileceklerini dile getirdi. Dar gelirlilere hitap eden devasa projenin Adana ekonomisine can suyu olacağını vurgulayan Karslıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
EKONOMİYE CAN SUYU
Karslıoğlu, projenin detaylarını şöyle açıkladı:
"Buruk Mahallesi’nde 2’nci bölge 1’inci etapta 473 konut, 21 dükkan ve 1 cami yapılacak. 2’nci etapta ise 413 konut, 13 dükkan ve 1 cami olmak inşa edilecek. Akkuyu bölgesinde de 913 konut yapılacak. Yani toplamda 1799 civarında 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire olacak. Vatandaşlar 85 metrekare olan 2 artı 1 daire için 500 TL, 100 metrekare 3 artı 1 daire için ise 1000 TL yatırarak kuraya başvurma hakkı elde edebilecek. Şehit yakınları, gaziler, dul ve yetimlere de yüzde 10’luk bir kontenjan ayrılmış durumda. Ev almaya hak kazanan vatandaşlarımız 0.49 faizle 2 artı 1 için 890 TL, 3 artı 1 daire için ise 1020 TL taksitle 240 ayda ev sahibi olabilecek. Ayrıca, daha önceki projelerde de örneği olduğu gibi belli bir yıldan sonra borcun yüzde 25’inin silinmesi kaydıyla peşin parayla satış tamamlanıyor."
Ev sahibi olmayan vatandaşlar ise ekonomik zorlukların yaşandığı dönemde müjdelenen projeyi sevinçle karşıladıklarını bildirdi.
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