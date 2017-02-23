TOKİ konutlarında engellilerin asansör çilesi

KARABÜK'te 2007 yılında hak sahilerine teslim edilen TOKİ konutlarındaki 17 binanın asansörleri, geçen yıl haziran ayında yürürlüğe giren Asansör Yönetmeliği'ne uygun olmadığı gerekçesiyle 8 ay önce mühürlendi. 7 katlı binalarda oturan yaklaşık 30 engelliden bazıları 8 aydır dışarıya çıkamazken bazıları da yakınlarının sırtında, kucağında evlerine girip çıkabiliyor.Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Makine Mühendisleri Odası ve Karabük Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden oluşan heyetin Fatih Mahallesi'ndeki TOKİ binalarında yaptığı incelemede, asansörlerin geçen yıl haziran ayında yürürlüğe giren Asansör Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi. Toplam 476 konutun bulunduğu 7'şer katlı 17 binanın asansörleri 8 ay önceki denetimde mühürlendi.TOKİ: YAPACAK BİR ŞEY YOKKonutların ücretini ödemeye devam eden alt gelir grubundaki aileler, bina yöneticilerine asansörlerin yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için gerekli olan parayı ödeyemeyeceklerini söyledi. Bina yönetimleri de Karabük Valiliği'ne başvurdu. Valiliğin durumu bildirdiği Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ise gönderdiği cevap yazıda, söz konusu konutların geçici kabulünün 21 Aralık 2007, kesin kabulünün 25 Mayıs 2009 tarihinde yapıldığını hatırlatarak şöyle dedi:"Müşavir firmanın idaremize sunduğu teknik rapora göre söz konusu konutların 2007 yılından bu yana kullanıldığı, asansör imalatlarının o dönem yürürlükte olan yönetmelik, proje ve şartnameye uygun yapıldığı, işletme ruhsatı alınarak eksiksiz ve çalışır durumda site yönetimine teslim edildiği belirtilmektedir. Sonuç olarak idaremizce yapılması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. İmalatlarda zamana, mevsim şartlarına, kullanıma bağlı bozulmaların giderilmesinden site yönetimleri sorumludur."30 ENGELLİ SIKINTILIHer binada bulunan 2 asansörün de 8 aydır çalışmaması en çok engellileri sıkıntıya soktu. Yaklaşık 30 engelliden bazıları asansörlerin çalışmaması nedeniyle evlerine kapandı. Bazıları ise yakınları tarafından sırt ve kucakta taşınarak güçlükle evlerine girip çıkabiliyor.AİLELER TEPKİLİKendisi yüzde 70 fiziksel engelli olan Mehmet Demirkol, bedensel ve zihinsel engelli 10 yaşındaki oğlu Berat Demirkol'u kucağında taşıyarak evden çıkardığını söyledi. Mehmet Demirkol, "Merdivenden inip çıkarken düşmekten korkuyorum. Mecbur kalmadığımız sürece evden çıkartmıyorum ama dışarıya çıkıp parkta gezmek, güneşi görmek istiyor. Evde kalınca sürekli ağlıyor. Dayanamıyorum, vicdanım el vermiyor" dedi. Nazım Kandemir ise 20 ve 25 yaşındaki cam kemik hastası 2 çocuğunu 8 aydır dışarıya çıkaramadığını söyleyerek, "Çocuklarımdan bir tanesi açık öğretim okuyor. Sınavı var. Nasıl götüreceğiz bilmiyorum" dedi.MUHTAR: BU İNSANLARIN MADDİ GÜCÜ YOKMahalle Muhtarı Mehmet Yücel de "TOKİ, 'Bizim yapacak bir şeyimiz yok' diyor. Bizim daha ödemelerimiz devam ediyor. TOKİ’ye daha 9 yıl ödeme yapmamız gerekiyor. O zaman bizden para almasınlar. Sayın Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma, TOKİ Başkanıma sesleniyorum. Bu insanlarla ilgilensinler. Bu insanların rahat yaşamlarını sürdürebilmeleri için en azından binada bulunan 2 asansörden birinin faaliyete geçirilmesi gerekiyor. Bu insanların bunu yapacak maddi güçleri yok" dedi.

FOTOĞRAFLI