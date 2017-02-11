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TOKİ'den Van'a 'cazibe merkezi'

Abdullah KÖSE/ANKARA, () - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Van'ın Erciş ilçesinde inşa edilecek yeni ticaret merkezinin ilçenin ekonomik ve sosyal anlamda canlanmasına katkı sağlayacağı belirtildi. TOKİ Başkan Ergün Turan,...

TOKİ'den Van'a 'cazibe merkezi'

Abdullah KÖSE/ANKARA, () - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Van'ın Erciş ilçesinde inşa edilecek yeni ticaret merkezinin ilçenin ekonomik ve sosyal anlamda canlanmasına katkı sağlayacağı belirtildi.
TOKİ Başkan Ergün Turan, ihalesi yapılıp inşasına başlanacak ticaret merkezinin, kentin ticaret hayatına sağlayacağı büyük katkının yanı sıra şehir insanı için yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturacağını kaydederek şöyle dedi:
"408 dükkan ve 48 ofisin yer alacağı ticaret merkezinin toplam inşaat alanı yaklaşık 33 bin metrekareyi kapsıyor. Mevcut caminin etrafına kurulacak çarşı niteliğindeki yapının etrafında 4 konak yer alacak. Ticaret merkezinin zemin katları dükkanlara ayrılırken, üst katları ofis olarak kullanılacak. 500 araçlık kapalı otoparkı ile ziyaretçilere park kolaylığı sağlayacak olan merkez, mimarisiyle de farklılaşıyor. Yerel mimari çizgiden ilham alınarak tasarlanan ticaret merkezinde yöresel mimari, yapı elemanlarından da yararlanılıyor."
Ticaret merkezinin geleneksel mimari tarzda tasarlanacağını aktaran Turan, buraya toplanacak dükkan ve ofisler sayesinde, yaşanan deprem sonrasında aksayan ilçenin ekonomik akışının yeninden hareketleneceğini vurguladı.
Turan, Erciş'teki projenin, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı 'Cazibe Merkezleri Programı'na da katkı sağlayacağını belirterek, "Erciş coğrafi konumu ile bugün doğunun batıya açılan kapılarından birisidir. Özellikle İran'dan Ortadoğu ülkelerine giden transit yol buradan geçmektedir. Ağrı, Bitlis ve Van karayolları Erciş üzerinden geçmektedir. Tarihi itibarıyla da Erciş, uzun yıllardır ticaret alanında kadim bir geleneğe sahiptir. Bu proje, Erciş'in kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayacak" dedi.

 

 

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