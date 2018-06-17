TOKİ'den sanayiye büyük yatırım

İSTANBUL,()

TOKİ Başkanı Turan, "Yeni şehirler kurarken planlı şekilde küçük ve orta ölçekli esnafın modern ticaret alanlarında iş yapmaları için yeni sanayi siteleri planlıyoruz. İnşa ettiğimiz modern dükkânlar ve KOBİ'lere sağladığımız imkanlar ile esnaf ve sanatkarlara destek veriyoruz." dedi.

Kayseri ve Bursa'da inşa ettikleri sanayi sitesi projeleri istihdama ve bölgesel gelişime katkı sunduklarını söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul, Aksaray, Bolu ve Diyarbakır'daki modern sanayi sitelerinin yapımının hızla devam ettiğini belirtti.

İnşasına başlanan yeni sanayi siteleriyle küçük ve orta ölçekli esnafın modern ticaret alanlarında iş yapmalarını sağlayacaklarını belirten Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, “Sosyal konut üretiminin yanı sıra konut dışı alanlarda da yatırım projelerimize devam ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde modern sanayi siteleri inşa ediyoruz. Bursa Kestel Büyük Sanayi Sitesini yaklaşık iki milyon metrekarelik alanda inşa ettik. Kayseri- Kocasinan'da 1. Etap'ta 688, ikinci etabında 228 işyerinin bulunduğu Kayseri Mobilyacılar Sitesi'ni inşa etti. Şuanda birçok sanayi sitesi projemiz hızla devam ediyor. Bu projelerimiz hem Anadolu sanayisine örnek teşkil edecek hem de vatandaşlarımıza yeni iş olanakları sağlayacak" diye konuştu.

İnşa ettikleri sanayi sitelerinin sadece ticaret yapılan, üretim yapılan yerler olmadığına iş yerine göre 3, 5, 15 kişinin çalışıp, üretim yapacağı yerler olduğuna vurgu yapan Turan, “Yeni şehirler kurarken planlı şekilde küçük ve orta ölçekli esnafın modern ticaret alanlarında iş yapmaları için yeni sanayi siteleri planlıyoruz. İnşa ettiğimiz modern dükkânlar ve KOBİ'lere sağladığımız imkanlar ile esnaf ve sanatkarlara destek veriyoruz" dedi.

DİYARBAKIR'DA 4 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde yapımına başlanan Diyarbakır 4. Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi ile 4 bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirten Turan, “810 iş yeri kapasitesine sahip olacak modern bir oto sanayi projemizde 620'si 150 metrekare ve 190'ı 300 metrekare büyüklükte iki tip iş yeri bulunuyor. Sitede ayrıca, çalışanların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik, idare binası, çarşı, banka, fırın, cami, PTT ve lokanta gibi birimlere de yer alıyor" dedi.

İldeki mevcut sanayi siteleri ve şehir içindeki iş yerlerinin uygun mekanlarda hizmet vermesi, çalışanların daha iyi koşullarda verimli üretimin sağlanması amacıyla projenin gerçekleştirildiğini vurgulayan Turan, "Kentin vizyonuna ve istihdama katkı sağlamak, üretim altyapısını oluşturmak ve mesleki alanları geliştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

BOLU'DA DÖRT TİPTE 988 DÜKKÂNLIK SANAYİ SİTESİ

567 bin metrekarelik alanda inşa edilecek Bolu Büyük Sanayi Sitesi proje kapsamında 4 tip 988 dükkânlık yeni bir sanayi sitesi inşa etmeye başladıklarını aktaran Turan, “Projemizde toplam 856 adet imalat birimi, 59 adet galerici birimi, 52 adet ticari birim, 21 adet büfe birimi ile birlikte toplam 988 adet dükkân bulunmaktadır. Oto Grubu, Tekstilci, Demirci, Elektrikçi, Mobilyacı, PVC-Camcı, Gıdacı, Hırdavatçı, Galerici olmak üzere 9 ana sektör temsilcileri ile ticari birimler ile büfeler esnafa hizmet verecek birimler yer almaktadır. Ayrıca proje alanımızda 5067 araçlık otopark alanı düzenlenmiştir" dedi.

375 MİLYON LİRA YATIRIM BEDELLİ PROJENİN İNŞASI BAŞLADI

Aksaray sanayi esnafı için önemli bir yatırım olan Aksaray Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin inşasına başladıklarını belirten Turan, “ 375 milyon lira yatırım bedelli projemizin inşasına başladık. Projemiz Aksaray'ın en önemli sanayi yatırım projelerinden biri olacak. 3 milyon metrekare alan üzerinde 1620 dükkânlı nitelikli bir sanayi sitesi inşa etmiş olacağız" dedi.

GIDA TOPTANCILARINA MODERN ÇARŞI

Rami Kışlası'nda 1986'dan bu yana geçici olarak zor ve sağlıksız koşullarda faaliyetlerini sürdüren gıda toptancıları Kayabaşı Batı Resneli Bölgesinde çağdaş ve modern bir çarşının inşasına başladıklarını belirten Turan, "Kayabaşı'nda inşasına başladığımız yeni çarşı 320 bin metrekare alanda inşa ediliyor. Projemizde 990 toptancı dükkanı, banka, restoran, kafeterya gibi ihtiyaçlar için 120 ticari dükkan, 541 araçlık kapalı, 634 açık, 65 tır olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark, mescit ve sosyal tesisten oluşan bir yerleşke inşa edilecek" açıklamasında bulundu.

KAYSERİ'DE MOBİLYACILAR SİTESİ

Kayseri- Kocasinan'da 1. Etap'ta 688, ikinci etabında 228 işyerinin bulunduğu Kayseri Mobilyacılar Sitesi'ni inşa ettiklerini vurgulayan Turan, "Sanayi sitesi, sosyal donatıları ve esnafın ihtiyaçlarına cevap verecek yapısıyla büyük bir yerleşke niteliğine de sahiptir. Mobilyacılar sitesinde sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik ticaret birimlerinin yanında diğer sosyal donatıları da inşa ettik. Projemiz ile Kayseri'nin can damarlarından birisi olan mobilya sektörü daha modern şartlarda üretim yapamaya başladı" dedi.

BURSA'DA 19 FARKLI SEKTÖRDE 2 BİN 988 İŞLETME AYNI ÇATI ALTINDA TOPLANDI

Bursa'da inşa ettikleri Kestel Büyük Sanayi Sitesi projesinin, devlet esnaf işbirliği eseri olması açısından çok önemli olduğuna değinen Turan, “Kamulaştırması İdaremiz tarafından yapılmış 19 farklı meslek grubu yeni sanayi sitesinde hizmet vermeye başladı. Proje kapsamında 19 farklı sektörde faaliyet gösteren 2 bin 988 işletmeyi aynı çatı altında topladık. Sanayi sitesinde ayrıca 35 ticari birim de yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Sitede bulunan meslek gruplarının dağılımı şöyle: “Ayakkabıcılar 159, bıçakçılar 16, PVC ve camcılar 42, demirciler 480, elektrikçiler 78, gıdacılar 111, ısıtıcılar 136, matbaacılar 91, mobilyacılar 264, oto boyacılar 55, oto karoserciler 53, oto kauçukçular 123, oto tamirciler 515, oto yedek parçacılar 166, soğutucular 48, dokumacılar 325, işlemeciler 46, konfeksiyoncular 83, yat ve yat malzemeci imalatçıları 14"



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