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TOKİ'den kurayla ev sahibi oldular
ELAZIĞ'da, TOKİ tarafından inşası sürdürülen 942 konutun sahipleri noter kurasıyla belirlendi. Kurada adı çıkanlar sevindi. TOKİ tarafından yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 277 konut ve Bızmışen 2'nci etap 665 konutun sahipleri...
GENEL 25.10.2019, 12:42
ELAZIĞ'da, TOKİ tarafından inşası sürdürülen 942 konutun sahipleri noter kurasıyla belirlendi. Kurada adı çıkanlar sevindi.
TOKİ tarafından yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 277 konut ve Bızmışen 2'nci etap 665 konutun sahipleri için 15 Temmuz Şehitler Spor Salonu'nda kura töreni düzenlendi. Törene ev sahibi olmak isteyenler yoğun ilgi gösterdi. Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, "Gerçekleştirilen konut belirleme kuraları Elazığ’a hayırlı olsun" dedi. Ardından noter huzurunda kuralar çekildi, isimleri çıkanlar sevindi.
Kurada ev alma hakkı kazanan 3 çocuk annesi Hatice Batur Yıldırım, "Biz de daha önce yazılıp çıkmadığı zamanlar olmuştu. Nasip ve hayırlısı böyleymiş. Çıkmayanlara da en kısa zamanda inşallah çıkar" dedi.
Mahalle bekçisi Uğur Tuncel ise "Eşimin ve yeni doğan çocuğumuzun şansına girmiştim. İkisinin de ayağı uğurlu geldi. Hem iş sahibi, oldum hem de ev. Allah hayırlı bir şekilde evimizde oturmamızı nasip etsin" diye konuştu.
TOKİ tarafından yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 277 konut ve Bızmışen 2'nci etap 665 konutun sahipleri için 15 Temmuz Şehitler Spor Salonu'nda kura töreni düzenlendi. Törene ev sahibi olmak isteyenler yoğun ilgi gösterdi. Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, "Gerçekleştirilen konut belirleme kuraları Elazığ’a hayırlı olsun" dedi. Ardından noter huzurunda kuralar çekildi, isimleri çıkanlar sevindi.
Kurada ev alma hakkı kazanan 3 çocuk annesi Hatice Batur Yıldırım, "Biz de daha önce yazılıp çıkmadığı zamanlar olmuştu. Nasip ve hayırlısı böyleymiş. Çıkmayanlara da en kısa zamanda inşallah çıkar" dedi.
Mahalle bekçisi Uğur Tuncel ise "Eşimin ve yeni doğan çocuğumuzun şansına girmiştim. İkisinin de ayağı uğurlu geldi. Hem iş sahibi, oldum hem de ev. Allah hayırlı bir şekilde evimizde oturmamızı nasip etsin" diye konuştu.
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