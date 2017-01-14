Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?
ABD: Astana'daki Suriye görüşmeleri için resmi davet almadık
ABD-Türkiye ilişkileri karmaşık hale geldi
Zeytinburnu'nda bina çöktü : 2 ölü, 17 yaralı
Binayı boşalttılar, yoldan geçenlerin üzerine...

TOKİ bakım ve akaryakıt istasyon arsalarını satışa çıkıyor

Abdullah KÖSE/ANKARA, () - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, İzmir ve Adana da bulunan bakım ve akaryakıt istasyonu arsalarını 'Açık Artırma' yöntemi ile satışa sundu. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara...

TOKİ bakım ve akaryakıt istasyon arsalarını satışa çıkıyor

Abdullah KÖSE/ANKARA, () - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, İzmir ve Adana da bulunan bakım ve akaryakıt istasyonu arsalarını 'Açık Artırma' yöntemi ile satışa sundu.
Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara konut üretebilmek için atıl durumdaki kamu arazilerini değerlendirdiklerini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, aynı zamanda sanayi, eğitim, sağlık, turizm ve kamu yatırımları için de arsa ürettiklerini söyledi.
İstanbul Başakşehir, Kayabaşı’nda bakım ve akaryakıt tesis alanları niteliğindeki taşınmazları yüzde 25 peşin 6 ay vade ile açık arttırmaya sunduklarını söyleyen Turan, “İstanbul’un kentsel gelişim bölgesi Kayabaşında toplu konut alanlarının içinde Olimpiyat stadının kuzeyinde yapımına başlanan ülkemizin en büyük şehir hastanesinin yanında 902 ada 6 parselde bulunan 4 bin 62 metrekarelik Akaryakıt istasyonu ve Servis Bakım Alanı’nı 'Açık Artırma' yöntemi ile satışa sunduk. Arsamızın bedeli ise 40 milyon 18 bin TL’dir” dedi.
İstanbul’da Kağıthane Hasdal Kavşağı Arıcılar Mevkii Akaryakıt ve Bakım Alanı’nı da 'Açık Artırma' yöntemi ile satışa sunduklarını söyleyen Turan, ”7757 ada 1 parselde bulunan alan 4 bin 756 metrekarelik alanı kaplıyor. Bu alan Kemerburgaz, Hasdal – Ayazağa, Cendere, Kağıthane bağlantı yolu üzerinde bulunuyor” diye konuştu.
İzmir’de toplu işyeri, ticaret, akaryakıt+LPG ve servis istasyonu ile otopark alanları
İzmir Bornova Doğanlar’da 135 bin 750 metrekarelik alanda bulunan toplu işyeri, ticaret, Belediye Hizmet Alanı, akaryakıt+LPG ve servis istasyonu ile otopark alanını yüzde 25 peşin 24 ay vade ile açık arttırmaya sunduklarını aktaran Turan, “İstanbul Otoyolu bağlantısının yanında bulunan alan kuzeyde Ankara Caddesi güneyde ise Kemalpaşa caddesi ile bağlantılıdır. Alan kentin merkezi ve gelişmiş sanayi bölgesinde bulunuyor. Farklı yollara açılan ve büyük kullanım alanı sebebi ile alan üzerinde birçok proje geliştirilebilecek. Arsamızın bedeli ise 95 milyon 25 bin TL’dir. ” 
TOKİ ayrıca Adana Şakirpaşa’da 4 bin 186 metrekarelik alanda bulunan Akaryakıt İstasyonu Arsasını da yüzde 50 peşin 12 ay vade ile 14 milyon 377 bin TL bedelle 'Açık Artırma' yöntemi ile satışa sundu. 
Müzayede 26 Ocak 2017 tarihinde (Perşembe günü), saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TURYAP Genel Müdürlük Müzayede Salonu İstanbul adresinde yapılacak.
 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55