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TOKİ 343 lira taksitle ev sahibi yapıyor

Gül KABA/İSTANBUL, () - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 32 ilde 5 bin 439 konutu açık satışa çıkardı. Aylık 343 lira taksitler ile konutlar başvuru önceliğine göre satılıyor. TOKİ Türkiye'nin 32 ilinde 5 bin 439 konutu açık satış yöntemi...

TOKİ 343 lira taksitle ev sahibi yapıyor

Gül KABA/İSTANBUL, () - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 32 ilde 5 bin 439 konutu açık satışa çıkardı. Aylık 343 lira taksitler ile konutlar başvuru önceliğine göre satılıyor.

TOKİ Türkiye'nin 32 ilinde 5 bin 439 konutu açık satış yöntemi ile satışa sundu. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 80 bin liradan, taksitleri ise 343 liradan başlıyor. Konutlar ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacak. Vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecek.

EV SAHİBİ OLMANIN KOŞULLARI

Başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmaları şartı aranıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurması gerekiyor. Konutların satışları niteliklerine ve bulunduğu illere göre yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek.

ÖNCELİK YATAY VE YÖRESEL MİMARİDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla konut inşasında yatay ve yöresel mimariye yönelen TOKİ, inşa ettiği konutların yüzde 84'ünü 6 kat ve aşağısındaki binalar oluşturuyor. Ayrıca, farklı ekonomik gruptan insanların bir arada yaşamasına olanak sağlayan mahalle kültürünü dikkate alarak projeler üretiliyor.

 

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