Tokat'ta yüksek kesimlere kar yağdı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı. Reşadiye'nin yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Soğukpınar Yaylası'nda yaşayanlar yeni güne beyaza bürünmüş manzarayla uyandı. Yayla sakinleri, bölgede çektikleri kar fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı. Reşadiye'nin yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Soğukpınar Yaylası'nda yaşayanlar yeni güne beyaza bürünmüş manzarayla uyandı. Yayla sakinleri, bölgede çektikleri kar fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.