Tokat'ta yöresel lezzet yarışması

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, () -TOKAT Valiliği ve Tokat Belediyesi'nce 22'ncisi düzenlenen Topçam Şenlikleri'nin 2'nci gününde 'Geleneksel Tokat Ev Yemekleri Yarışması yapıldı. Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi'nce 22'ncisi düzenlenen Topçam Şenlikleri kapsamında kadınlara yönelik 'Geleneksel Tokat Ev Yemekleri Yarışması' yapıldı. Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Vekili Musa Bozkurt ile Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, yarışmayı izledi. Kente özgü yemeklerin hazırlandığı yarışmada asma yaprağı ile yapılan zeytinyağlı dolma sarma yarışmasında çok sayıda kişi yarıştı. Evlerinde yaptıkları dolmaları jürinin beğenisine sunanlar, birinci olabilmek için yoğun çaba sarf etti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda En Hızlı Bat Yeme Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 15 kişinin katıldığı yarışmayı Ahmet Durmaz (33) 5 çorba tabağı batı 1 dakika 28 saniyede yiyerek birinci oldu. Yarışmada birinci olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Durmaz, "Tokatlıyız dedik bir kazan batı yedik diye şarkımız var normalde ama 5 tabak verdiler bunları yedim. Kazanla getirseler onu da yerdim. Yarışma için saat 10.00'da kahvaltı yaptım. Köy yumurtası yedim. Üstüne de bunları yedim. Üstüne 1 kilogramda kebap yerim" dedi. 'ŞEHRİMİZİN TANITIMINA BU ŞENLİK VESİLE OLSUN' Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Topçam Şenliklerinin başladığını ifade ederek, "Şenlikler şehirlerin tanıtımına şehirdeki insanların birbirleri ile daha neşeli hale gelmelerine birliğe, beraberliğe vesile olan çalışmalar. Bizim de bu üç günlük çalışmada arzumuz şu; şehrimizin insanının bu üç günde birliğini beraberliğini pekiştirelim. Şehrimizin tanıtımına bu şenlik vesile olsun. Yaprağına, domatesine, yöresel lezzetlerine, kebabına vesile olsun. Bunun yanında da konserlerle insanları eğlendirelim. Amacımız buydu" dedi. Program protokol üyelerinin dereceye giren yarışmacılara hediyelerini vermesiyle sona erdi.