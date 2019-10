Tokat'ta, yeni havaalanının yüzde 65'lik kısmı tamamlandı

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, kentteki yeni havaalanı inşaatının yüzde 65'lik kısmının tamamlandığını söyledi.



Tokat'ta mevcut havaalanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımına başlanan yeni havaalanı inşaatı devam ediyor. Yaklaşık 115 milyon TL'ye ihale edilen yeni alandaki pist, apron ve taksi yolu yapım çalışmaları, çift vardiya halinde sürdürülüyor. Söngüt köyü arazisi içine yaptırılan yeni havaalanının 2020 yılının Haziran ayında bitirilmesi hedefleniyor. AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.



Yeni havaalanının 2 bin 700 metre pist uzunluğu olduğunu belirten Arslan, "Yandaki banket genişliği birlikte 60 metre pist genişliği var. 2019 ödeneği müteahhit firmaların hızlı çalışması nedeniyle erkenden bitmişti. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'mıza durumu arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yardımıyla 47,5 milyonları ek ödenek aktarıldı. İnşaatımız durmadan devam ediyor. Şu anda altyapı ve üstyapı ihalesini alan firma ayrı ayrı çalışıyor. Hizmetlerine devam ediyor. İnşallah planladığımız takvimde hizmete açmak istiyoruz" diye konuştu.



'TOKAT'IN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK'



Havaalanını açıldığı zaman Tokat'ın çehresinin değişeceğini belirten AK Parti'li Arslan, "Tokat adeta uçuşa geçmiş olacak. Çünkü dışarıdan gelen yatırımcılarımız, organize sanayi bölgelerimize yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız ilk önce bize havaalanını soruyorlar. Havaalanını yaptığımız zaman biz bu bölgeye daha fazla yatırımcı getireceğimizi düşünüyoruz. Tokat ilimizde şu anda 5 tane organize sanayi bölgemiz var. 5 tane organize sanayi bölgemizde de çalışmalarımız devam ediyor. Her yıl buradaki istihdamı artırmak için çaba içindeyiz. Havaalanı ile birlikte buraya büyük kargo uçakları da inecek. Buradan yapacağımız ihracatları da kargo uçakları ile daha kısa sürede çevremizdeki birçok ülkeye aktarmış olacağız" dedi.



Yeni Tokat Havaalanı'nın uluslararası nitelikte olacağını belirten Arslan, "Dünyanın her yerine buradan uçuşlar gerçekleştirilecek. En son sistemlere göre yapıldığı için her türlü hava koşullarında buraya uçaklarımız inme imkanına sahip olacak. Şu anda havaalanın yüzde 65'i tamamlandı. Yüzde 35'lik kısmı kaldı" diye konuştu.