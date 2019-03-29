Tokat'ta ücretsiz fidan izdihamı

TOKAT Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Orman Haftası' kapsamında 10 bin fidan dağıtıldı. Ücretsiz fidanlardan almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, kısa süreli izdihama neden oldu.

​Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen fidan dağıtım törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Orman İşletme İl Müdürü Mehmet Sandalcı ve vatandaşlar katıldı. Kamyonla ve traktörlerle getirilen fidanların ilk dağıtımını yapan Vali Balcı, "Orman Tokat diye yeni bir proje başlatıyoruz. Ülkemiz, 2023 hedeflerine büyük adımlarla adım atarken, biz de 2023 Tokat projeleri hedefinde, 'Tarım Tokat' ve 'Orman Tokat' projelerini başlattık. 'Orman Tokat'ta önümüzdeki 5 yılda hedefimiz, 30 milyon fidan yetiştirmek. 20 milyon fidanı toprakla buluşturmak. Tokat'ta orman varlığını artıracağız. Aynı zamanda bizim yapacağımız sadece bir ağaçlandırma değil. Özellikle orman köylüsünü, çiftçiyi zenginleştirme hem de tarımsal sanayinin hammadde girdisini teminini kolaylaştırmaktır. Tokat'ta 1 milyon ceviz yetiştireceğiz. 100 bin kuşburnu planlıyoruz. Kızılcık, mahlep, badem, kiraz, vişne fidanları dikeceğiz'' dedi.

Ücretsiz olarak dağıtılan fidanları almak isteyenler birbirleri ile yarıştı. Dağıtım sırasında kısa süreli izdiham yaşandı.

Yetkililer, programda 2 bin 500 elma, 500 ceviz, bin kiraz, 5 bin sedir, 500 badem, 500 akdut olmak üzere toplam 10 bin fidan dağıtıldığını açıkladı.



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