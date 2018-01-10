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Tokat'ta taşeron işçilerden davullu- zurnalı kadro kutlaması

TOKAT Belediyesi'nde taşeron olarak çalışan işçiler, kadroya geçişleri nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda davullu- zurnalı kutlama yaptı. Tokat'ta kadroya geçebilmek için başvurularını tamamlayan belediye bünyesindeki taşeron işçiler,...

Tokat'ta taşeron işçilerden davullu- zurnalı kadro kutlaması
TOKAT Belediyesi'nde taşeron olarak çalışan işçiler, kadroya geçişleri nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda davullu- zurnalı kutlama yaptı.
Tokat'ta kadroya geçebilmek için başvurularını tamamlayan belediye bünyesindeki taşeron işçiler, Cumhuriyet Meydanı'nda davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar açan işçiler, ''Reis dedi, bu iş bitti'' şeklinde slogan attı. Belediye bünyesinde çalışan işçilerin sevincine Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da eşlik etti. Başkan Eroğlu şunları söyledi: 
''İşçi kardeşlerimiz burada kendilerine verilen kadro hakkını kutlamak için toplandı. Çalışan kardeşlerimize 10 günlük bir süre verildi ve bugün sondu. Bugüne kadar da tüm işçi kardeşlerimiz başvurularını yaptılar ve kadroya geçiş ile ilgili dilekçelerini takdim ettiler. Önümüzde yaklaşık 3 aylık bir süre var. 2 Nisan’a kadar her şey bitmiş olacak. Bu tarih itibari ile işlemler tamamlanıp artık resmi olarak da bu kardeşlerimiz kadroya geçmiş olacaklar. İşlemler yapılıp evraklarımız Ankara’ya gönderildikten sonra neticelenecek ve inşallah 2 Nisan tarihi itibari ile de kardeşlerimiz kadrolu olarak işlerine başlamış olacaklar. Biz de belediye olarak yaklaşık 580’e yakın kardeşimizi bu işlemlere tabi tutacağız. Ben bu vesile ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, İçişleri ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum. Hükümetimize, Başbakanımıza da teşekkür ediyorum ama her şeyden önce reisimize, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.''
Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanı Resul Demir ise kadroya geçişler konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere işçiler adına teşekkür etti. 

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