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Tokat'ta Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - SARIKAMIŞ Harekatı'nın 102’nci yıl dönümünde, Tokat'ta 'Şehitleri anma yürüyüşü' düzenlendi. Sarıkamış Harekatı'nın 102’nci yıl dönümü dolaysıyla Gaziosmanpaşa Stadyumu önünden başlayan...

Tokat'ta Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - SARIKAMIŞ Harekatı'nın 102’nci yıl dönümünde, Tokat'ta 'Şehitleri anma yürüyüşü' düzenlendi.
Sarıkamış Harekatı'nın 102’nci yıl dönümü dolaysıyla Gaziosmanpaşa Stadyumu önünden başlayan yürüyüşe Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan,Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, bazı protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılan yaklaşık bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları eşliğinde yürüdü. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşe vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüş de dualar okundu.
Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, "Vatan, millet ve inançları uğruna can veren ecdadımızın neler hissettiğini biraz olsun anlamak için çocuğu, genci, yaşlısı ile bugün bir araya geldik. Tokat bu ülkeye, bu toprağa, bu vatana ve devletine sahip çıkıyor. Sarıkamış’ta dün ecdadımız soğuk karın altında şahadete koşarken, 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir de aynı ruhtur. İzmir'de ki Fethi Sekin aynıdır. Yasin Börü aynıdır. Yani okçular tepesini terk etmeyen bir milletiz. Bir ölüyoruz bin yürüyoruz. Bu şunu gösteriyor artık bu gençlik, bu millet emperyalizmin, küresel ayak oyunlarına ülkesini milletini temsil etmeyecek. Her kesimi ile beraber kenetlendiğini beraber olduğunu gösteriyor. Yaşlısı ile genciyle birlikte hep beraber yürüdük" dedi.

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