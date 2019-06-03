Tokat'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT'ta tarihi Takiyeciler Camisi'nde Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i öpebilmek ve görüntü alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Sakal-ı Şerif, Arefe günü kent merkezinde bulunan tarihi Takiceyiler Camisi'nde ziyarete açıldı. Yatsı namazı sonrası görevliler tarafından muhafaza edildiği kutusundan tekbirlerle çıkarıldı. Sergilenen kutsal emaneti gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Salavat ve dualar eşliğinde Sakalı Şerif'i görmenin heyecanını yaşayanların bazıları bu anı cep telefonları ile kaydetti. Sakal-ı Şerif'i, görmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, hemen sonrasında şükür namazı kıldı.

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