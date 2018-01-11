Tokat'ta sağlıkçılardan döner ocaklı döner sermaye eylemi

TOKAT'ta Sağlık-Sen üyeleri, devlet hastanesinde döner sermaye sisteminde adaletsizlik yapıldığını savunarak, döner ocağıyla eylem yaptı.Tokat Devlet Hastanesi önünde toplanan sendika üyesi yaklaşık 100 kişi, 'Dönerde adalet bunun neresinde', 'Döner durur beklerim hani benim emeklerim', 'Döner rezalet nerede adalet' yazılı dövizler taşıdı. Hastane acil servisi önünde yapılan basın açıklaması için boş döner ocağı getirildi. Sağlık Sen Şube Başkanı Suat Mantar, döner sermaye sistemindeki adaletsizliği ve haksızlığı belirtmek için toplandıklarını söyledi. Mantar, birçok kurumda yeni birimler açılmasına, servisteki yatakların dolu olmasına, polikliniklere gelen hasta sayısının her geçen gün artmasına karşın bunun döner sermayeye yeterince yansımamasının anlaşılır olmadığını belirterek şöyle dedi:''Bu durumda ya fatura kaçağı, ya da bilmediğimiz başka bir sebep vardır. Sendikamızın daha önceki isteklerini dikkate alarak, banka promosyonlarının yüzde 100'ünün çalışanlara verildiği gibi, sabit ödemelerin ayın 15'inde garanti gelir olarak verilmesi, nöbet ücretlerini kısmen iyileştirilmiş olması gibi taleplerimizin dikkate alınması sonucu, iş yükü 4 katına çıkmasına rağmen, çalışanın çalışma motivasyonu azalmadığından, sağlıkta dönüşüm gerçekleştirilmiş, halk memnuniyeti yüzde 30'lardan yüzde 70'e çıkmıştır. Hiç kimse kusura bakmasın ki, bu memnuniyet sağlık çalışanlarının eliyle yapılmıştır. İktidarı, muhalefeti hepsi seçim meydanlarında halkın bu memnuniyetinden bahsettiler. Döner sermaye yönetmeliğindeki bu adaletsizliklerden dolayı, yapılan birçok iyileştirme bile anlamsız hale gelmekte, son yıllarda sağlık çalışanlarının çalışma motivasyonu her geçen gün azalmaktadır. Tedbir alınmaması durumunda sağlık sisteminde meydana gelecek olan sorunların, sorumluları bugün taleplerimizi dikkate almayanlar olacaktır.''Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

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