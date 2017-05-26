Tokat'ta sağanak yağmur sele neden oldu

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Tokat'ta öğle saatlerinde gök gürültüsü ve ardından yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış hayatı felç etti. Bir anda etkili olan sağanak yağış sonrası vatandaşlar açık olan iş yerlerine sığınarak yağmurdan korundu. Cumhuriyet Meydanına çıkan ara caddelerden birikerek gelen yağmur suları, bulvarda sele dönüştü. Trafik durma noktasına gelirken Ardala Sokak'ta etkili olan sel sonrası, yol üzerinde bulunan bazı esnafın kaldırım üzerinde bulunan malzemeleri sel ile birlikte yola indi. Tokat Belediyesi ekipleri ise yağmurun dinmesinin ardından Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda çalışma başlattı.



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