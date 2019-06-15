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Tokat'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT'ta sağanak ve dolu nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü. Tokat-Turhal yolunda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.  Tokat'ta saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak,...

Tokat'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT'ta sağanak ve dolu nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü. Tokat-Turhal yolunda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. 
Tokat'ta saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Söngüt ve Gürpınar köylerinde yağış nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrasında arazilerin tamamen suyla kaplandığı gördü. Gürpınar köyünde çiftçilikle uğraşan Kazım Pişker suyla kaplanan mısır ekili tarlasını inceledi. Pişker, "Zararımızı şu anda tespit etmedik. Canımızı kurtardığımıza bakıyoruz" dedi. 
Ayrıca Söngüt köyünün yukarısındaki sulama kanalın taşması sonucu ise Tokat-Turhal yolunda 50 metrelik alan sular ve çamurlarla kaplandı. Yoldan geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Tokat yönünden Turhal'a giden otomobil ise aynı yerde kaza yaptı. Yaralanan araç sürücüsü Hasan Aslan, çevredekiler tarafından otomobille Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
SÜRÜCÜLER AKARYAKIT İSTASYONUNA SIĞINDI
Tokat-Sivas yolu Çamlıbel beldesi mevkinde de sağanak etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika etkili olan yağış karayolu trafiğini olumsuz etkiledi. Sivas'tan Tokat'a giden araçlar sağanakta ilerleyemeyince sürücüler yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna sığındı. Yaklaşık 30 araç, yağmur durana kadar burada bekledi. Yağmurun durmasıyla araçlar yollarına devam etti.

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