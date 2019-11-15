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Tokat'ta öğrenciler hayal kurmayı öğreniyor

TOKAT Valiliği'nce başlatılan 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik hayal kurma etkinliği düzenleniyor. Tokat Valisi Ozan Balcı, "Buradaki temel hedefimiz önü açık, güçlü Türkiye'de,...

GENEL 15.11.2019, 11:06
TOKAT Valiliği'nce başlatılan 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik hayal kurma etkinliği düzenleniyor. Tokat Valisi Ozan Balcı, "Buradaki temel hedefimiz önü açık, güçlü Türkiye'de, çocuklarımızın da alnı açık, göğsü dik, dünya çocuklarıyla rekabet edebilmesi" dedi.

Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin ufkunu açmak ve değişik fikirler oluşturmak amacıyla hayal kurma etkinliği düzenlendi. Proje kapsamında Kişisel Gelişim Uzmanı İsmail Karasu, kent merkezindeki okullarda önce öğretmenlere hayal kurma ile ilgili seminer verdi. Ardından da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere hayal kurma teknikleri ile ilgili ders verdi. Projede amacın müteşebbislik, girişimcilik ve yaratıcılık hayal gücüyle alakalı öğrencileri hayata hazırlamak olduğunu anlatan Karasu, "Öğrencilere iyi bir gelecek için önce hayal kurması, daha sonra o hayali yolunda tasarımını yapması ve hedefine ulaşması için gerekli olan çalışma kültürünü aktarıyoruz" dedi. 

'İNSANLAR HAYALLERİ KADAR DÜŞÜNEBİLİR'

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda Tokat Valiliği olarak bir çok proje yürüttüklerini ifade eden Vali Ozan Balcı da, "Tokat'ı 2023'e hazırlamak istiyoruz. Bu bağlamda eğitimi özel olarak ele aldık. Güçlü Türkiye'ye inanıyoruz. Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. Türkiye'nin önü açık. Buradaki temel hedefimiz önü açık, güçlü Türkiye'de çocuklarımız da anlı açık, göğsü dik, dünya çocuklarıyla rekabet edebilsin. Onların her alanda gelişmesine katkı sağlamak bizim asıl vazifemiz. Bu konuda da hayal kurma adına bir proje geliştirdik. Her çocuğun bir hayali olmalı, çocuklar küçükken büyük hedefler hayal etmeli. Geleceğe, yaşama ilişkin hayal kurmalı. İnsanlar hayalleri kadar düşünebilir. Hayallerini gerçekleştirebilmek için mücadele edebilirler. Çocukların hayalleri sadece bir meslek sahibi olmak olmamalı. Kendilerine ilişkin, ailelerine ilişkin, yaşadıklar coğrafyaya ilişkin, ülkeleri için büyük hayaller kurabilmeleri gerekir. Biz bunun sadece metodunu öğretmek istiyoruz" diye konuştu.

'HAYAL KURMANIN DA BİR METODU OLMALI'

İl genelinde bütün okullarda projenin uygulanacağını belirten Vali Balcı, "Bu proje giderek büyüyecek. Bu hayal kurma işini bizim çocuklara öğretmemiz lazım. Desteklememiz lazım. Elbette ki çocuklarımız hayal kuruyor. Ama hayal kurmanın da bir metodu olmalı. Hayaller neyle olur? Ya okuduklarınla olur ya gördüklerinle olur ya da dinlediklerinle olur. Ama biz bunların, büyük hayal kurmanın farkındayız. Çocukların hepsini önemsiyoruz. Hepsi çok kıymetli, kendi hayatlarının şiirlerini yazmalarına, hikayelerini yazmalarına, romanlarını yazmalarına katkı sağlıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Hüseyin Erdem, "Gelecekteki en büyük hayalim elektrik mühendisi olup, kendi ailemin başına geçerek iyi bir baba olmak" dedi. Ahmet Memişoğlu ise, "Tabi ki hayal kuruyorum. Hayalim olmadan kendimi geliştiremem. Hayalim ise bundan 10-15 yıl sonra aklı ve vicdanı hür bir birey olabilmek. Devletime, milletime ve aileme hayırlı bir şeyler yapabilmek" diye konuştu.  Mimar olma hayali kuran İsmet Güler de, "Küçüklükten beri bunun hayalini kuruyorum. Tek isteğim insanların rahatça yaşayabileceği mimari projeler çizmek. Kitap okuyarak kendimi geliştirmeye başladım" ifadelerini kullandı.

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