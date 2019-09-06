Tokat'ta nesli tükenmekte olan balaban kuşu, yaralı bulundu

TOKAT'ın Zile ilçesinde, Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanları tarafından yaralı halde bulunan, nesli tükenmekte olan balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.Zile ilçesinde, TCDD Zile Araç Bakım Depo Şefliğinde Müdür olan Serdal Deniz (35), iş yerinin çevresinde bulunan çalılıklardan kuş sesi geldiğini fark etti. Arkadaşlarıyla birlikte çalılık içindeki kuşu çıkaran Deniz, hayvanın sağ ayağından yaralı olduğunu fark etti. İlçede bulunan veteriner Hekim Mustafa Başal'a götürerek tedavisi yaptıran Deniz, 'Balaban' cinsi olduğunu öğrendiği kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.Kentte aynı zamanda doğa fotoğrafçılığı ile de ilgilenen Serdal Deniz, "Kuşu gece zor olsa da hemen çalılıkların arasından çıkardık. Veteriner hekime Mustafa Başal'a tedavisini yaptırıp, hemen Doğa Koruma Müdürlüğü ile bağlantıya geçerek hayvanı sağ salim teslim ettik. Biz fotoğrafçılar olarak tetiğe değil deklanşöre basıyoruz. Öldürmek yerine yaşatıyoruz, mutluyuz, gururluyuz" dedi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde tedavi gören balaban kuşu, ardından doğaya bırakıldı.