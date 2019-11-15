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Tokat'ta minik öğrencilerden 'sıfır atık' defilesi
TOKAT Valiliği tarafından 'Sıfır Atık Projesi'ne destek ve farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenlendi. Programda, anaokulu öğrencilerinin atık malzemelerden yaptıkları kıyafet defilesi ilgi çekti. Tokat Valiliği Çevre Şehircilik...
GENEL 15.11.2019, 16:28
TOKAT Valiliği tarafından 'Sıfır Atık Projesi'ne destek ve farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenlendi. Programda, anaokulu öğrencilerinin atık malzemelerden yaptıkları kıyafet defilesi ilgi çekti.
Tokat Valiliği Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından 'Sıfır Atık Projesi'ne destek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda program düzenledi. Programa Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Sıfır atık bizim geleceğimizi ilgilendiren bir şey. Sıfır atık bizim ekmeğimizi ilgilendiren bir şey. Sıfır atık konusundaki duyarlılık memleketin aş ve iş sorununu ilgilendiren bir şey. Nehirlerimizi kirletirsek, topraklarımızı korumazsak, aşımızı, işimizi nasıl büyüteceğiz. Biz bunları hakkıyla korumazsak, sahip çıkmazsak, temiz tutmazsak buralar kültür ve turizm şehri nasıl olabilir? Gelecek kuşaklara atamızdan aldığımız bu mirası tarihiyle, doğasıyla aktarabilir miyiz? Asla aktaramayız. Ben bu konunun altını özellikle çizmek istiyorum" dedi.
Vali Balcı'nın konuşmasının ardından Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu öğrencilerinin kağıt, naylon poşet, plastik tabaklar gibi atık malzemelerden yaptıkları kıyafetlerin defilesi gerçekleştirildi. Minik öğrenciler, program sonunda asker selamı verdi.
Tokat Valiliği Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından 'Sıfır Atık Projesi'ne destek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda program düzenledi. Programa Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Sıfır atık bizim geleceğimizi ilgilendiren bir şey. Sıfır atık bizim ekmeğimizi ilgilendiren bir şey. Sıfır atık konusundaki duyarlılık memleketin aş ve iş sorununu ilgilendiren bir şey. Nehirlerimizi kirletirsek, topraklarımızı korumazsak, aşımızı, işimizi nasıl büyüteceğiz. Biz bunları hakkıyla korumazsak, sahip çıkmazsak, temiz tutmazsak buralar kültür ve turizm şehri nasıl olabilir? Gelecek kuşaklara atamızdan aldığımız bu mirası tarihiyle, doğasıyla aktarabilir miyiz? Asla aktaramayız. Ben bu konunun altını özellikle çizmek istiyorum" dedi.
Vali Balcı'nın konuşmasının ardından Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu öğrencilerinin kağıt, naylon poşet, plastik tabaklar gibi atık malzemelerden yaptıkları kıyafetlerin defilesi gerçekleştirildi. Minik öğrenciler, program sonunda asker selamı verdi.
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