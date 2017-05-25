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Tokat'ta geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Tokat'ta 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' düzenlendi. İlköğretim birinci sınıf öğrencileri ilk defa madalya almanın...

Tokat'ta geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Tokat'ta 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' düzenlendi. İlköğretim birinci sınıf öğrencileri ilk defa madalya almanın mutluluğunu yaşadı.
Gazi Osman Paşa Stadyumunda yapılan şenliğe kent merkezinde bulunan ilköğretim okulu öğrencileri katıldı. Halat çekme, ağırlık atma, mendil kapmaca ve bayrak yarışı gibi oyunların oynandığı şenlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi. İlkokul birinci sınıf öğrencilerin’de katıldığı şenlikte renkli görüntüler oluştu. Şenliğe katılan 7 yaşındaki Elif Naz, ilk defa madalya aldığı için çok mutlu olduğunu ve düzenlenen şenlikte çok eğlendiğini söyledi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ''Biz büyüklerin çocukken oynamış olduğu halat çekme, ağırlık atma, mendil kapmaca ve bayrak yarışı gibi oyunların oynandığı bir organizasyon. Çocuklarımız çılgınca, gönüllerince eğlendiler'' şeklinde konuştu.

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