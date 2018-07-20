Tokat'ta esnaftan 'AVM' tepkisi

TOKAT'ta Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası üyesi esnaf, kent merkezinde bulunan AVM'lerin şehir dışına çıkarılması için il genelinde 1 saat dükkanlarını kapattı.

Kent merkezinde bulunan AVM'lerin şehir dışına çıkarılması için 'Kahraman esnaf, süpermarkete karşı' sloganıyla başlatılan imza kampanyası kapsamında, Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası üyeleri dükkanlarını kapatarak 1 saatlik eylem yaptı. Esnaf, dükkanlarının önlerine '11.00 ile 12.00 arası kapalıyız' yazan pankart astı.

Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya ve yönetim kurulu üyeleri eyleme destek veren esnafı ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kaya, "Esnafımızın sesinin duyulması, sıkıntılarının giderilmesi için bugün satışlara 1 saat ara verildi. Tokat'ın en eski çarşısı, en köklü esnafları şu anda AVM'ler ve süpermarketler yüzünden zor durumda. Bu soruna dikkat çekebilmek için böyle bir kampanya başlattık. Tokat merkezde ve ilçelerde bulunan esnaflarımızın kampanyaya katkıları çok yoğun oldu. Beklediğimizden çok daha fazla destek aldık. Esnaflarımız şu anda tek yürek olmuş vaziyette. İnşallah bu şekilde bir sonuca varacağız. Yetkililerin de bizi dikkate alacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımızdan da hiçbir olumsuz tepki almadık. Hatta müşterilerin de bu kampanyayı desteklediklerini gördük" dedi.



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