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Tokat'ta engelli öğrencilerden komando yemini

TOKAT'ın Turhal ilçesinde jandarma taburunu ziyaret eden engelli öğrenciler, askerlerle birlikte komando yemini etti. Tokat Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Ortopedik Engelliler Ortaokulu öğrencileri 'Gazamız Mübarek Olsun' etkinliği kapsamında...

Tokat'ta engelli öğrencilerden komando yemini
TOKAT'ın Turhal ilçesinde jandarma taburunu ziyaret eden engelli öğrenciler, askerlerle birlikte komando yemini etti.
Tokat Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Ortopedik Engelliler Ortaokulu öğrencileri 'Gazamız Mübarek Olsun' etkinliği kapsamında Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Tabur Komutan Vekili Binbaşı Levent Sevimli tarafından karşılanan öğrencilere jandarmayı tanıtıcı bilgiler verildi. Komando taburu bahçesinde hazırlanan alanda engelli öğrenciler askerler ile birlikte komando andını okudu. Ziyaret anısına öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki törer örgütlerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan askerler için 'zeytin fidanı' dikti.

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