Tokat'ta düzenlenen festivalde çoban köpekleri yarıştırıldı

TOKAT'ta düzenlenen Türk Çoban Köpeği Festivali kapsamında yapılan yarışmada, çoban köpekleri yarışıştırıldı.Tokat Belediyesi, Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu, Tokat Kent Konseyi ve Tokat Veterinerler Hekim Odası'nın katkılarıyla organize edilen Türk Çoban Köpekleri Festivali Yerli Irklar Yarışması, Gümenek mesire alanında yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen, ırk ve yaşlarına göre farklı klasmanlarda yarışan 200 köpek, festivale katılan aileler ve çocuklarının ilgi odağı oldu.Organizasyon tertip komitesinde yer alan Akif Metin, yarışka öncesi yaptığı konuşmada, "Bugün Tokat'ta 4 ana grupta Türk çoban köpekleri yarışacak. Yarışmalara Kangal, Akbaş, Malaklı ve Anadolu Çoban olmak üzere 200'e yakın köpek katıldı. Sivas, Kayseri, Tokat, Ankara, Niğde, Amasya, Kastamonu, Samsun'dan birçok arkadaşımızın köpekleri bu yarışmaya katıldı. Şu anda çok güzel bir katılım var. Yarışmamız hayırlı olsun'' dedi.

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