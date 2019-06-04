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Tokat'ta bayram namazında camiler doldu

TOKAT'ta Ramazan Bayramı namazı için kent sakinleri camileri doldurdu. Ramazan Bayramı namazı Tokat'ta bugün saat 05.45'te kılındı. Vatandaşlar namaz saatinden önce camilere gelerek yer bulmaya çalışırken, içeride yer bulamayanlar ise...

Tokat'ta bayram namazında camiler doldu
TOKAT'ta Ramazan Bayramı namazı için kent sakinleri camileri doldurdu.
Ramazan Bayramı namazı Tokat'ta bugün saat 05.45'te kılındı. Vatandaşlar namaz saatinden önce camilere gelerek yer bulmaya çalışırken, içeride yer bulamayanlar ise cami bahçesine serdikleri hasırlarda namaz kıldı. Bazı kişiler ise evlerinden getirdikleri seccadeleri camilerin bahçesine sererek bayram namazlarını kıldı. Vatandaşlar, namaz sonrasında edilen duaların ardından birbirleriyle bayramlaştı.
Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Aslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da bayram namazını Ali Paşa Camisi'nde kıldı. Bayram namazı sonrası halkla bayramlaşan Vali Ozan Balcı, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladığını söyledi.

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