Tokat'ta 23 Nisan kutlandı

TOKAT'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Kentteki program, Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından kutlama Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda devam etti. Burada öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi gezildi. Ardından Tokat Valisi Ozan Balcı, Garnizon ve 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve kent protokolü kutlama alanına geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlama programında öğrenciler günün anlamını belirten şiirler okudu. Program halk oyunları gösterisi ile son buldu.



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