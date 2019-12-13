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Tokat'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı
TOKAT'ın Almus ilçesindeki baraj göletinde balıkçıların ağına takılan 2 metre boyunda 110 kilogram ağırlığındaki yayın balığı görenleri şaşırttı. Yayın balığı kilosu 30 liradan satışa çıkarıldı. Almus Barajı’nda balıkçıların...
GENEL 13.12.2019, 13:15
TOKAT'ın Almus ilçesindeki baraj göletinde balıkçıların ağına takılan 2 metre boyunda 110 kilogram ağırlığındaki yayın balığı görenleri şaşırttı. Yayın balığı kilosu 30 liradan satışa çıkarıldı.
Almus Barajı’nda balıkçıların yakaladığı 2 metrelik yayın balığı, kent merkezinde bir balıkçıda satışa çıkarıldı. Çengel takılarak asılan balık, yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Balığın satışını yapan Celalettin Sevim, "2 metre uzunlukta, 110 kilo. Almus barajımızın şehrimize hatırasıdır. Almus barajında bundan daha büyük balıkların olduğu söylentileri var. Bu balığı biz parçalyarak satarsak kilosunu 30 liradan satıyoruz. Parçalanmadan ise kilosu 20 liradan satılıyor. Balık büyük olduğu için halk ilgi gösteriyor. Tatlı su balığı olduğundan dolayı bu balığın lezzeti çok güzeldir" diye konuştu.
Almus Barajı’nda balıkçıların yakaladığı 2 metrelik yayın balığı, kent merkezinde bir balıkçıda satışa çıkarıldı. Çengel takılarak asılan balık, yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Balığın satışını yapan Celalettin Sevim, "2 metre uzunlukta, 110 kilo. Almus barajımızın şehrimize hatırasıdır. Almus barajında bundan daha büyük balıkların olduğu söylentileri var. Bu balığı biz parçalyarak satarsak kilosunu 30 liradan satıyoruz. Parçalanmadan ise kilosu 20 liradan satılıyor. Balık büyük olduğu için halk ilgi gösteriyor. Tatlı su balığı olduğundan dolayı bu balığın lezzeti çok güzeldir" diye konuştu.
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