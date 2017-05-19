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Tokat'ta 19 Mayıs kutlandı

TOKAT'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda yapılan törenle kutlandı. Kentteki kutlamalar sabah saatlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk...

Tokat'ta 19 Mayıs kutlandı
TOKAT'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda yapılan törenle kutlandı.
Kentteki kutlamalar sabah saatlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Daha sonra İl Müdürü Cemil Çağlar ve beraberindeki yüzlerce öğrenci yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu’na kadar yürüdü. Spor salonundaki kutlama programına Tokat Valisi Cevdet Can, Ak Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Coşkun Çakır, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan il protokolü öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende, halk oyunları ekipleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor kulüpleri gösteri yaptı. Kutlama programı Vali Cevdet Can'ın öğrenciler ile birlikte yöreye özgü 'Ellik' halayı çekmesiyle son buldu.

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