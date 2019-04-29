Tokat'ta 15 Temmuz gazilerine övünç madalyası verildi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT'ta Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratına' layık görülen 15 Temmuz gazisi Kürşat Karabulut ve Hasar Yaşar'a düzenlenen programla madalyaları verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen Devlet Övünç Madalyaları, 15 Temmuz Demokrasi Gazisi Kürşat Karabulut ve Hasan Yaşar'a düzenlenen törenle verildi. Tokat Valisi Ozan Balcı’nın makamında gerçekleştirilen programa Vali Ozan Balcı’nın yanı sıra Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, 48’inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir katıldı.

Vali Ozan Balcı, ''İnsanlarımız 15 Temmuz’da da FETÖ darbe girişimine karşı gözlerini kırpmadan memleket, millet uğruna ülkenin birliği adına bölünmemesi adına milletiyle beraber ebediyete kadar devam etmesi için istikbalimiz ve özgürlüğümüz için fedakarlık etmişlerdir. Bunu da her yiğit insanın yapabileceği şeylerdir. Bunu da Türk milletinin fedakar yiğit insanları yapmıştır. Kendilerine bu devlet övünç madalyası ve beratını Cumhurbaşkanımız adına vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Devlet, millet olarak her zaman yanınızdayız. Fedakarlıklarınız, üstün hizmet anlayışlarınız asla unutulamaz. Milletimizin kalbinde, gönlünde yer edinmiştir. Bunlar da sizin yedi sülalenize tarih boyunca devlet, millet adına şerefle aktaracağınız devletimizin milletimizin güzel sembolleri ve değerleridir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız adına veriyorum" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Gazisi Kürşat Karabulut ise, ''Devlet Övünç Madalyası aldım benim ve ailem için gurur verici bir şey. Devletimize çok teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

Hasan Yaşar ise, ''Onur verici bir şey. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Bizler dün olduğu gibi bugün de devletimizin yanındayız, yarın da yanında olacağız” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI