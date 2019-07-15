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Tokat'ta 15 Temmuz etkinlikleri

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp...

Tokat'ta 15 Temmuz etkinlikleri

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları ve birçok kişi Erenler Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti. Şehitler mezarlarına karanfil bırakıldı. Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından Kuran tilaveti okunup, dua edildi. 
Şehitlikteki programın ardından il protokolü Ali Paşa Cami'sinde şehitler için okunan mevlit programına katıldı. Ayrıca kent merkezinde AK Parti Tokat Gençlik Kolları Başkanlığı'nca '15 Temmuz' resim sergisi açıldı. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü ise şerbet ikram etti.

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