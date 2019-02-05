Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

Tokat Özel İdaresi RES'ten 1,5 yılda 2,5 milyon lira kazandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT İl Özel İdaresi, 2016 yılında kurduğu 2 adet Rüzgar Enerji Santrali'nden (RES) 1,5 yılda 2 milyon 500 bin lira gelir elde etti. Tokat İl Özel İdaresi, 2015 yılında Orta Karadeniz Ajansı'nın da desteğiyle...

Tokat Özel İdaresi RES'ten 1,5 yılda 2,5 milyon lira kazandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT İl Özel İdaresi, 2016 yılında kurduğu 2 adet Rüzgar Enerji Santrali'nden (RES) 1,5 yılda 2 milyon 500 bin lira gelir elde etti.
Tokat İl Özel İdaresi, 2015 yılında Orta Karadeniz Ajansı'nın da desteğiyle 'lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği' kapsamında 2 adet Rüzgar Elektrik Santrali (RES) için proje hazırladı. Toplam maliyeti 12 milyon 500 bin lira olan RES'in 1 milyon 500 bin lirasını Orta Karadeniz Ajansı karşıladı. Merkeze bağlı Semerci köyüne 1000, Çayören köyüne ise 900 megawat gücünde 2 RES yapıldı. RES'ler 2016 yılı sonunda tamamlanarak elektrik üretmeye başladı. Santrallerden üretilen enerjinin yüzde 20'si ile kurumun elektriği karşılanırken, kalan bölümü elektrik dağıtım şirketine satılmaya başlandı. Özel İdare, RES'den 1,5 yıl içerisinde toplam 2 milyon 500 bin lira net getiri sağladı. 
Konu hakkında açıklama yapan Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, "Bugüne kadar yapılan uygulama sonucunda, kurumun tükettiği enerjinin karşılanması, üretilen enerjinin yaklaşık yüzde 20'si ile karşılandı. Artan enerjinin ücreti ile kuruma nakit gelir sağlandı. Bu zamana kadar her iki türbinden toplam 8 milyon kwh üzeri elektrik üretimi gerçekleştirildi. 2 milyon 500 bin lira civarında ise net gelir sağlandı. Her iki tesisten ekonomik ömürlerini dolduracakları 25 yılda toplamda yaklaşık 22 milyon lira net gelir sağlanması bekleniyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328