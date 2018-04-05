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Tokat Milletvekili Beyazıt'ın acı günü

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybeden Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın babası Mehmet Beyazıt (80), Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde toprağa verildi. Yakalandığı...

Tokat Milletvekili Beyazıt'ın acı günü
İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybeden Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın babası Mehmet Beyazıt (80), Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde toprağa verildi.
Yakalandığı enfeksiyon nedeniyle bir süredir İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın babası Mehmet Beyazıt dün gece hayatını kaybetti. Mehmet Beyazıt'ın cenazesi, İstanbul'dan kara yolu ile Tokat'ın Başçiftlik ilçesine getirildi. Mehmet Beyazıt için ikinci namazını takiben Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Harun Karaca, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Coşkun Çakır, Celil Göçer, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem’in kıldırdığı namazın ardından Mehmet Beyazıt'ın cenazesi, ilçe mezarlığında bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

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